Ci sono alcuni alimenti che sicuramente possono fare del bene al nostro organismo. Conoscerli, analizzarli e informarsi è certamente il primo passo per poterne sfruttare tutte le proprietà al massimo. In questo caso, dobbiamo puntare su alimenti che possano effettivamente darci una mano con problemi che potrebbero preoccuparci. Ovviamente, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, sarà d’obbligo avere un confronto con il nostro medico di fiducia. Ma ampliare le nostre conoscenze di base è certamente un’ottima idea.

Succo d’arancia, una bevanda ricca di proprietà benefiche che sicuramente attirerà l’attenzione soprattutto della fascia femminile della popolazione

Oggi ci concentreremo in particolare su un beneficio del succo d’arancia, una bevanda gustosissima che diverse persone amano prendere a prima mattina. In questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come l’arancia rossa potesse avere diversi benefici per il nostro organismo. E avevamo sottolineato, soprattutto, che potrebbe aiutarci ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Ma non solo. Pare, infatti, che questo frutto potrebbe anche avere un’azione purificatrice sulle nostre arterie. Oggi ne vediamo un’altra proprietà, ma questa volta in versione liquida. In questo caso, ci rivolgeremo in particolar modo alle donne, visto che lo studio riportato dalla Fondazione Veronesi ha coinvolto solo volontarie.

Potremmo non solo ridurre colesterolo e pulire le arterie ma anche rallentare l’invecchiamento con questa deliziosa bevanda da preparare in 2 minuti

La ricerca riportata dalla Fondazione Veronesi è fortemente interessante e, come appena sottolineato, riporta alcuni cibi fondamentali per la dieta femminile. Lo studio è stato portato avanti dal Brigham and Women’s Hospital e successivamente è anche stato pubblicato sulla nota rivista Journal of Nutrition. Gli studiosi hanno preso in esame all’incirca 150.000 donne e le hanno seguite per ben 16 anni, con diversi questionari che potessero evidenziare le loro abitudini. Si sono studiate sia quelle alimentari che quelle fisiche, calcolando i cibi consumati di frequente e il movimento che queste donne facevano nel corso della giornata. Questo per calcolare l’Alternative Healthy Eating Index. Si tratta, in poche parole, di un indice che si rivolge alla dieta e che cerca di capire come rallentare l’invecchiamento.

Alla fine dello studio, sono stati presentati alcuni alimenti fondamentali che non dovrebbero mancare nella dieta di una donna. E tra questi, uno è proprio il succo d’arancia. Quindi, potremmo non solo ridurre colesterolo e pulire le arterie consumandolo, ma potremmo anche provare a rallentare l’invecchiamento. Ovviamente, delle precisazioni sono specifiche. Infatti, nonostante i benefici appena presentati, non possiamo cambiare la nostra alimentazione senza consultare un esperto. Un medico di fiducia, infatti, saprà dirci con esattezza quali sono i cibi adatti al nostro caso specifico, fornendoci delle risposte sicure e concrete.