L’autunno e l’inverno, nonostante le temperature, sono due stagioni molto floride per alcuni tipi di coltivazioni. Infatti, in questo periodo possiamo portare a tavola tanti tipi di ortaggi, legumi e verdure, nonché tanti tipi di frutta ed agrumi.

In quest’ultima categoria, rientrano ad esempio i mandarini, le arance, i bergamotti e così via.

In realtà, però, vi è un agrume molto spesso sottovalutato, che cresce rigoglioso in Sicilia e che avrebbe numerose proprietà benefiche. Scopriamolo insieme.

Aiuterebbe a ridurre il colesterolo cattivo questo agrume di stagione ricco di antiossidanti e vitamine

Il frutto di cui parleremo oggi è l’arancia rossa. Questo particolare agrume si differenzia dalle normali arance perché, appunto, possiede una polpa di colore rosso.

Si tratta di un frutto tipicamente invernale, disponibile nel mercato dal mese di dicembre in tre varietà: Moro, Tarocco e Sanguinello. L’arancia rossa, come già detto, potrebbe apportare numerosi benefici per la salute, soprattutto grazie alle sue proprietà antiossidanti.

Queste ultime le vengono conferite sia dalla presenza di vitamina C, in quantità superiori rispetto alle altre arance, sia dalla presenza di cianidina. A quest’ultima sono associate proprietà antinfiammatorie. Aiuterebbe a ridurre il colesterolo LDL e proteggerebbe globuli rossi e vasi sanguigni. Inoltre, aiuterebbe nella prevenzione dell’obesità ed aiuterebbe a tenere a bada il diabete.

Oltre a ciò, l’arancia rossa contiene:

vitamina K che, insieme al basso contenuto di sodio, aiuterebbe a contrastare la pressione alta;

acido citrico, grazie anche al quale si potrebbero prevenire i calcoli renali;

fibre, che favorirebbero il transito intestinale assorbendo anche zuccheri e colesterolo.

L’arancia rossa, grazie alla presenza di folati, aiuterebbe infine a soddisfare il fabbisogno di acido folico dell’organismo femminile durante la gravidanza.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, le arance rosse potrebbero interferire con alcuni diuretici, antibiotici ed antistaminici.

In ogni caso, è importante considerare questi aspetti insieme al proprio medico, o nutrizionista, di fiducia.

Per mantenere una dieta sana ed equilibrata è sempre meglio affidarsi al consiglio di un esperto.

Come valorizzare le proprietà dell’arancia rossa

Le migliori qualità dell’arancia rossa, comunque, si possono sfruttare soprattutto in cucina e solitamente anche nella cosmesi.

Oltre alla spremuta, infatti, l’arancia rossa potrebbe sposarsi benissimo con carni bianche e pesce, oppure con alcuni tipi di insalata.

Inoltre, potrebbe trovare numerosi impieghi anche nella cosmesi. Ad esempio, tantissimi sfruttano il succo di arancia per creare delle efficacissime maschere illuminanti per rigenerare visi spenti ed opachi.

Per realizzarle si può mischiare il succo di un’arancia con un vasetto di yogurt bianco ed un cucchiaio di farina. Basterà applicare il composto sulla pelle e lasciarlo agire per almeno 10 minuti.