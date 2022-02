Febbraio è un mese che regala prodotti di stagione davvero incredibili in termini di gusto, tanto per frutta che per verdura. Non tutti questi prodotti, però, richiedono cotture veloci in padella.

Spesso, queste stesse materie prime ci spingono anche all’utilizzo del forno o di una precedente fase di bollitura. In altri casi, alcune verdure hanno anche bisogno di essere precotte, prima di poter essere lavorate e cucinate in modo da leccarsi i baffi.

La pentola a pressione è uno strumento prezioso per deliziosi arrosti al latte, per legumi o per gli alimenti che richiedono cotture ancora più lunghe.

Si tratterebbe anche di un elettrodomestico capace di farci risparmiare qualcosa sulla bolletta. Insomma, tutti questi motivi sono abbastanza per convincerci della sua opportunità di utilizzo.

Come preparare e condire la rapa rossa o barbabietola

La rapa rossa, anche conosciuta come barbabietola avrebbe importanti proprietà in termini di digestione, anche per l’alto contenuto di fibre e acqua.

Chi non la cucina non lo farebbe sempre a causa del gusto che, in verità, è pure abbastanza dolciastro e simile alle carote. Il principale motivo dello scoraggiamento potrebbe essere la cottura. Non tutti amano consumare la rapa rossa da cruda e a carpaccio.

Tra forno, bollitura e padella, i metodi possibili sono tanti. Ma in quali modi possiamo cucinare quest’ortaggio depurativo e digestivo per tirarne fuori tutto il gusto? La barbabietola rossa è ottima se cucinata al cartoccio al forno e condita con sale, olio e aglio. Basteranno appena 30 minuti a 200° C in forno preriscaldato.

Con la rapa rossa possiamo preparare anche delle chips fritte in olio di semi. Basta solo tagliarla sottilissima con l’aiuto di una mandolina e facendo sempre attenzione.

Possiamo cucinare quest’ortaggio depurativo e digestivo anche in pentola a pressione per deliziosi risotti e piatti di pasta

Se lessata la barbabietola è ottima come insalata, così come grattugiata cruda sulle pietanze. Ma come cucinarla in pentola a pressione? La pentola a pressione, anche detta Instant Pot, regala una cottura veloce ed efficiente anche della rapa rossa.

Bisognerà lavare accuratamente la rapa rossa fresca e collocarla in pentola pressione con una tazza e mezzo d’acqua.

Molto dipenderà, però, anche dalla capienza della pentola. Quindi, attenzione sempre a raggiungere la quantità d’acqua minima indicata e a non superare mai la massima. Andrà bene anche quella elettrica e saranno sufficienti circa 18 minuti per le rape più piccole e 22 per quelle più grandi.

Una volta cotta, la rapa rossa è ottima per colorare e insaporire l’impasto della pasta in casa come i fusilli o per condire il risotto. Entrambi sono 2 piatti super scenografici.