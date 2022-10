Come usare il sale da cucina per lavare, pulire e sgrassare i pavimenti

Il sale è un alimento ampiamente conosciuto e adoperato in cucina. Si tratta, infatti, di un condimento che viene usato in poche manciate allo scopo di insaporire i piatti. Siamo soliti, ad esempio, gettare un po’ di sale dentro l’acqua di cottura della pasta. Oppure nell’insalata, insieme all’olio o all’aceto balsamico. Il sale infonde più gusto anche a carni e zuppe.

Certo, nella propria dieta bisognerebbe controllare l’utilizzo moderato di un condimento come il sale. Perché un suo eccesso potrebbe causare problemi alla salute della circolazione, del cuore e delle arterie. L’uso del sale a tavola andrebbe quindi moderato.

Pochi, però, sanno che l’alimento non è strettamente legato alle preparazioni culinarie. Possiamo infatti adoperarlo anche per lo splendore della nostra casa.

Come usare il sale da cucina per la casa

Non tutti sanno che il sale da cucina può essere utile in casa per lucidare le posate in argento. In questo caso si dovrà utilizzare il sale grosso e procedere rivestendo con un foglio di alluminio l’interno di un recipiente. Si getterà quindi dentro il sale e si adageranno le posate. Si riempirà il recipiente di acqua calda e si lascerà tutto così per 60 minuti. Trascorso il tempo, basterà svuotare la pentola e asciugare le posate per constatarne la brillantezza.

Con il sale grosso messo su una spugna possiamo anche pulire la piastra bruciacchiata del ferro da stiro. E lucidare il fornello in acciaio della cucina.

L’alimento ha anche delle interessanti proprietà per gli interni, utili alla deumidificazione degli ambienti e alla rimozione della muffa. Possiamo realizzare da noi un deumidificatore fai da te, riempiendo di sale grosso una bottiglia di plastica. La chiuderemo e metteremo in frigo per una notte; quindi, il giorno seguente, la appoggeremo aperta in una stanza soggetta a umidità. Potremo notare che questa diminuirà. Ma l’utilità del sale non è finita qui.

Un pavimento brillante

Il sale può essere un aiuto incredibile per igienizzare i pavimenti. Quando la pulizia e il lavaggio dei nostri pavimenti non ci soddisfa, nonostante i prodotti mirati utilizzati, possiamo rivolgerci al sale.

Possiamo riempire d’acqua il nostro secchio per il lavaggio e gettarvi dentro una manciata di sale fino. Laveremo quindi il pavimento insistendo sulle piastrelle macchiate o unte. Le incrostazioni verranno via facilmente e l’effetto sgrassante sarà notevole. Il pavimento apparirà inoltre molto lucido e i cattivi odori saranno eliminati. Questo grazie alla capacità assorbente del sale.

Nel caso di macchie particolarmente resistenti, potremo insistere trattandole da vicino. Con l’aiuto della stessa soluzione salina passata su una spugna, alternata a passate di strofinaccio umido.

Possiamo anche togliere il nero dalle fughe delle piastrelle del pavimento. In questo caso useremo il sale sciolto in acqua calda, da passare sulle fughe con uno spazzolino da denti.

Ecco come usare il sale da cucina per rendere il pavimento brillante, pulito e sgrassato. Ricordiamo però, che il trattamento non è da utilizzare per il marmo. Questo materiale è molto pregiato e delicato e l’azione troppo abrasiva del sale potrebbe corroderlo.