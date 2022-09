In una giornata che ha visto tutti i principali mercati azionari mondiali in territorio negativo, Piazza Affari ha chiuso al rialzo. Quali sono le azioni che potrebbero beneficiare del rialzo post elezioni? Quali sono quelle che potrebbero essere inserite in un portafoglio azionario per i prossimi mesi?

Azioni che potrebbero beneficiare del rialzo post elezioni

A guardare il suo grafico, sicuramente Prysmian potrebbe avere delle ottime chance di ripartire al rialzo. Potremmo, quindi, essere in una situazione interessante per chi è interessato al titolo in ottica di lungo periodo. Come scritto in un precedente report, infatti, la probabilità che dopo dieci anni si possa avere un rendimento positivo è pari al 100% con un rendimento annuo medio del 13,5%.

Va detto che dal punto di vista della valutazione la situazione di Prysmian è abbastanza contrastata, anche se globalmente abbastanza positiva. Secondo il rapporto tra prezzo e utili il titolo risulta essere leggermente sopravvalutato. Sopravvalutazione che cresce nel momento in cui si considera il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le azioni Prysmian risultano essere sopravvalutate di circa il 40%.

Ottime indicazioni, invece, arrivano dal rapporto prezzo su fatturato che nel caso di Prysmian vale 0,5, ben al si sotto di 1 che rappresenta lo spartiacque tra un titolo sopravvalutato e sottovalutato.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, poi, il titolo risulta essere sottovalutato di oltre il 20%. L’unico potenziale problema è legato al fatto che la dispersione tra le stime degli analisti è abbastanza importante essendo superiore al 15%.

Segnali operativi di trading su azioni italiane

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 26 settembre a quota 30,02 euro, in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista, ma alla chiusura del 26 settembre c’è stato un interessante segnale rialzista del BottomHunter. Questo segnale positivo, però, è mitigato dal fallimento della rottura della forte resistenza in area 30,14 euro.

Una chiusura superiore a questo livello, infatti, potrebbe far partire il titolo al rialzo con possibilità di andare oltre area 33 euro. In caso contrario le quotazioni potrebbero continuare a scendere verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

