Come ben sappiamo, chi soffre di pressione alta o addirittura di colesterolo alle stelle dovrebbe stare ben attento a cosa mangia e cosa beve. Alcune bevande, come i più conosciuti caffè o tè, andrebbero evitate in quanto eccitanti. Mentre andrebbero privilegiate altre bevande come il caffè d’orzo, ideale soprattutto la mattina perché non contiene caffeina e sarebbe perfetto contro bruciori e infiammazioni. Ma anche alcune particolari spremute sarebbero indicate per chi soffre di ipertensione. Pensiamo ad esempio a prezzemolo e limone, che aiuterebbero anche a depurare fegato e reni. Insomma, ci sono tantissimi ingredienti salutari che si possono inserire in una dieta equilibrata e che sarebbero un toccasana anche per la nostra salute.

Potremmo abbassare la pressione in un lampo con questa bevanda dalle proprietà benefiche che aiuterebbe anche chi soffre di ipertensione, trigliceridi e colesterolo alto

Il sedano è una delle poche verdure la cui stagionalità dura tutto l’anno, poiché è una pianta tipica della zona mediterranea. Oltre ai brodetti di pollo e verdure, può essere inserito in numerose ricette gustosissime. Ma non tutti sanno che ha anche moltissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Sicuramente è uno degli alimenti più apprezzati per la sua leggerezza e la sua capacità di constatare i grassi. Questo lo fa entrare a pieno diritto in qualsiasi dieta dimagrante poiché aiuterebbe a perdere peso. Le fibre di cui è composto aiuterebbero a ridurre i trigliceridi e il colesterolo. La sedanina ne potenzierebbe le sue capacità digestive e gli ftalidi, invece, sono dei fitonutrienti che permetterebbero di controllare gli ormoni che regolano la pressione del sangue e l’ipertensione.

Pochi minuti e la spremuta sarà pronta

Possiamo dire che quest’ortaggio è davvero un alleato per chi soffre di moltissime patologie. Per questo motivo è molto indicato non solo cotto in pentola con altre verdure o con della carne, ma anche crudo. In questo modo le sue proprietà benefiche verrebbero ancora più esaltate dal fatto che non viene cotto ad alte temperature. Questo lo rende un ingrediente perfetto per una bevanda alleata del benessere. Ci servirà solo un mazzo di sedano e 2 cucchiai di limone (10 ml). Lavando e tagliando a piccoli pezzi il sedano, si può optare o per un estrattore o per un frullatore.

All’interno spremiamo anche il limone e magari mettiamoci dentro una mela, che non ci sta male. Se nel caso dell’estrattore non sarà necessario colarlo, per quanto riguarda il frullatore sarebbe meglio passarlo in un colino per eliminare i residui troppo grossi e i filamenti. Dunque, potremmo abbassare la pressione in un lampo con questa spremuta dalle molte proprietà benefiche per l’intero organismo.