‘Potrebbero salire del 119%’, ecco le azioni AI sui veicoli elettrici da acquistare adesso

Il futuro dei veicoli elettrici sembra già segnato, e che piacciano o meno sono utili all’ambiente. Ma oltre a ciò, possono anche garantire ottime rendite. Ovviamente puntando sulle azioni di società che hanno a che fare con questo comparto, che non riguarda solo le auto “green”. Chi vuole scommettere dunque su questo potenziale segmento di Mercato, ha diverse possibilità. Noi abbiamo scovato 2 titoli che, secondo alcuni esperti, potrebbero schizzare velocemente anche oltre il 100%.

Azioni IA legate alle auto elettriche, è possibile? La risposta è sì

Oggi quando si parla di Intelligenza Artificiale difficilmente si accosta questa tecnologia alle auto elettriche, eppure le due cose sono strettamente… connesse. Ed è proprio il caso di dirlo. Ebbene, per chi è alla ricerca di un investimento potenzialmente molto fruttuoso, ci sono ampie possibilità. Questo nonostante i titoli tecnologici abbiano vissuto un momento di turbolenza. Sembra che la tempesta sia passata però, e forse ora è proprio il momento di individuare gli asset giusti per ampliare il portafoglio.

Abbiamo trovato due società davvero interessanti, che sono legate a doppio filo sia al comparto dei veicoli elettrici che all’Intelligenza artificiale. Secondo il parere di alcuni esperti, tra cui Cathie Wood, potrebero fare un bel rally entro pochi mesi, crescendo di valore oltre il 100%.

Parliamo ad esempio delle azioni Archer Aviation (NYSE:ACHR) nota soprattutto per aver creato gli aerotaxi elettrici. Questi veicoli, proprio recentemente, hanno ottenuto importanti riconoscimenti e soprattutto le certificazioni necessarie per… prendere il volo, e diventare ben presto un prodotto presente nei mercati a livello globale Ma non solo: la Archer ha stretto accordi con Palantir, che come sappiamo è una società il cui founder sta guadagnando sempre più potere politico e influenza economica. La collaborazione tra queste due importanti e strategiche società potrebbe regalare ad Archer quell’input che le serve per produrre almeno 2 aerotaxi al mese da qui alla fine dell’anno e (come da obiettivi) almeno 650 velivoli all’anno entro il 2030. Di conseguenza, il titolo potrebbe regalare ampie soddisfazioni nel medio-lungo periodo.

La seconda società da tenere d’occhio, che opera nel comparto IA/veicoli elettrici è Nio (NYSE: NIO). Si tratta di un’azienda operativa dal 2014 che si è specializzata nella produzione di auto elettriche in Cina, ma non solo; ha sviluppato anche software di IA capaci di migliorare e personalizzare l’esperienza del conducente. Inoltre di recente ha lanciato il marchio Firefly che offre auto elettriche più economiche, con prezzi sui 20mila euro, dunque destinati ad una più ampia platea di acquirenti.