Non hai ancora investito in Palantir? Che stai aspettando? L’uomo più potente al mondo è lui, Alex Karp

Mentre il mondo guarda alle “peripezie” di Elon Musk e si concentra sui “fallimenti di Tesla”, c’è un personaggio che agisce nell’ombra, lontano dai riflettori, ma che invece detiene un potere immenso. Parliamo di Alex Karp, il CEO di Palantir Technologies.

Il titolo Palantir sta crescendo mostruosamente, e ciò sicuramente per la crescente attenzione del Governo americano in fatto di Difesa. Ma non è affatto tutto così semplice, anzi. Guardando al futuro, molti esperti sottolineano come Karp possa diventare sempre più implicato in accordi strategici e di conseguenza far crescere ancora di più Palantir.

L’Intelligenza Artificiale di Palantir è in grado di cambiare il mondo, anzi, lo sta già facendo

Le azioni di Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stanno vivendo un momento d’oro. Il titolo è aumentato di valore del 1400% solamente negli ultimi 3 anni. Il CEO Alex Karp sta diventando sempre più potente grazie alle collaborazioni coi Governi, non soltanto quello americano.

Ma cosa fa di preciso Palantir? Lo “sviluppo di software di IA” è una definizione davvero limitante: Karp, all’apparenza, sembra un personaggio un po’ “buffo”, scapigliato, filosofeggiante, che deve difendersi da chi lo ha tacciato di essere un “fenomeno da baraccone”, ma in realtà sta costruendo un nuovo futuro, legato alla guerra, alle armi, al controllo sociale. Palantir offre ai suoi clienti diverse soluzioni software come Gotham, Foundry, Apollo e AIP. Si tratta di sistemi sofisticatissimi con cui operatori privati e Governi possono raccogliere e gestire dati; Gotham è utilizzato soprattutto nel comparto militare, anche per stilare una lista di personaggi potenzialmente pericolosi per la società.

Karp ha scritto anche un libro, “The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West“, insieme a Nicholas W. Zamiska. Nell’opera, c’è un invito potente ai Governi, affinché eliminino la titubanza circa il matrimonio tra tecnologia e potere politico: solamente con una collaborazione sempre più stretta si potranno affrontare le sfide globali, è un po’ il concetto in sintesi. E Karp sembra davvero convincente, tant’è che continua a stipulare contratti su contratti. Il legame tra le Bigh Tech e l’industria della difesa e della guerra diventa sempre più stretto dunque. Già l’anno scorso, passò quasi inosservata la notizia che OpenAI aprì le porte della sua tecnologia al comparto militare, togliendo il divieto di usare l’IA per “sviluppare o utilizzare armi”. Non bisogna poi dimenticare il controverso rapporto di Palantir con Israele: il Governo avrebbe utilizzato la sua tecnologia per gestire gli attacchi a Gaza.

We stand with Israel. The board of directors of Palantir will be gathering in Tel Aviv next week for its first meeting of the new year. Our work in the region has never been more vital. And it will continue. — Palantir (@PalantirTech) January 2, 2024

Da non dimenticare, infine, come le tecnologie di riconoscimento dei dati biometrici stanno prendendo sempre più campo; è già utilizzato per registrare i rifugiati in vari Paesi, e non mancano preoccupazioni circa i pericoli di un controllo totale sui popoli. Anche non necessariamente in caso di guerra. L’ultimo annuncio in questo senso ci arriva dalla volontà da parte di Israele, congiuntamente con gli Stati Uniti, di avviare un’attività di riconoscimento facciale per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. La tecnologia dunque, sta già rimodellando il mondo, la difesa, la guerra e la sicurezza. Ecco perché Palantir, guidata da Alex Karp, è destinata a diventare sempre più potente.

Palantir, valutazione da record, è il caso di comprare?

Al momento gli analisti hanno opinioni contrastanti sul titolo Palantir Technologies, e il dibattito è molto vivace. Dopo i successi registrati nell’ultimo trimestre 2024 e comunque costantemente negli anni, la società prevede per il 2025 un fatturato compreso tra 3,74 e 3,75 miliardi di dollari. L’efficacia delle tecnologie Palantir stanno battendo sempre più concorrenti, in un settore che è agli albori e molto promettente, con tanti clienti pronti a investire miliardi per sfruttare appieno le potenzialità dell’IA, in ogni comparto, sia civile che militare. Palantir vanta liquidità per oltre 5 miliardi di dollari, nessun debito e margini e conversione di cassa tra i migliori del settore.

Alcuni analisti ipotizzano però che questo trend positivo potrebbe andare incontro a uno stop a causa delle controverse attività, e c’è il rischio che con un minimo errore da parte di Palantir il valore delle azioni possa scendere rapidamente. Dunque gli investitori più attenti stanno aspettando l’occasione d’oro (se mai avverrà) per acquistare a un prezzo migliore, visto che al Palantir è tra le società più costose del Mercato.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.