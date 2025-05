Editing genetico, questa ‘cosa sconosciuta’ che può far guadagnare milioni – Cathie Wood lo sa già

Catherine Duddy Wood è una nota miliardaria ed esperta in economia, ha fondato una società di investimento e di recente ha ampliato il suo portafoglio con interessanti titoli.

Non solo Warren Buffet: alcune donne ricche, imprenditrici ed esperte di finanza sono d’esempio per chi cerca idee di investimenti, e bisogna ammettere che le loro mosse riescono sempre a sorprendere. Cathie Wood, tra le altre cose, ha ricevuto anche un importante riconoscimento da parte del redattore capo di Bloomberg News, Matthew A. Winkler: “miglior selezionatore di titoli del 2020“. Il portafoglio della nota analista, amministratrice delegata ed economista è davvero variegato: si espone a tioli tecnologici come Palantir o Tesla, possiede azioni di Robinhood (la piattaforma di trading), di Shopify o Zoom ma possiede anche ampie quote in titoli legati all’innovazione scientifica. E di recente ha fatto ancora più “shopping” in questo settore.

Cos’ha comprato Cathie Wood, la miliardaria che ha “il tocco magico” come disse Bloomberg

Proprio come Buffet o altri nomi noti, Cathie Wood è divenuta famosa per le sue scelte d’investimento e tra le altre cose ha anche una grande schiera di fan su Reddit. Possiamo dunque prendere spunto per trovare asset interessanti su cui scommettere, ed ecco quali azioni ha comprato di recente.

Oltre a AMD e Shopify, Cathie ha ampliato il suo portafoglio con azioni di Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA) – La società sta sviluppando promettenti cure genetiche per molte malattie gravi grazie all’innovazione tecnologica. Anche senza entrare nello specifico e senza avere competenze scientifiche, è facile immaginare che le aziende stiano crescendo nel comparto con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficaci contro le malattie che fino ad oggi erano praticamente incurabili. La conseguenza logica è che queste aziende potranno generare enormi incassi anche solo grazie a qualche piccola-grande scoperta rivoluzionaria, tanto più che gli analisti prevedono che il mercato dell’editing genetico raggiungerà i 30,8 miliardi di dollari entro il 2032.

Oltre a Intellia, tra l’altro, esistono diverse società simili e che sono quotate in Borsa; potrebbero essere interessanti opzioni per ampliare il portafoglio rendendolo davvero eterogeneo, anche perché il comparto farmaceutico non dovrebbe risentire dei Dazi. Ecco alcuni titoli su cui vale la pena approfondire:

CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP)

Beam Therapeutics (NASDAQ: BEAM)

Tra l’altro, al momento in cui scriviamo, le azioni di tutte e tre le società sono a ribasso e di recente Andy Chen di Wolfe Research ha alzato il rating del titolo a Outperform, ritenendo che “lo sviluppatore di terapie basate su CRISPR per il trattamento di patologie genetiche devastanti abbia un prezzo troppo basso per essere ignorato”.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.