Il colesterolo in eccesso può rappresentare una seria minaccia per la salute del cuore. Quello cattivo può alzare notevolmente il rischio di malattie cardiache come ictus e infarto. Le nostre abitudini sono le maggiori responsabili dell’innalzamento dei livelli di colesterolo.

Vizi come il fumo, obesità e sedentarietà sono tra le maggiori cause della presenza di questo grasso nel sangue. Per combatterlo è necessario modificare il proprio stile di vita, partendo da un’alimentazione sana.

In cucina si possono realizzare tante ricette gustose e salutari, basta scegliere i giusti ingredienti. Per esempio, quest’ortaggio antiossidante è estremamente benefico per il cuore se sappiamo come prepararlo.

Anche un altro ingrediente, presente in molte ricette, può dare un grosso contributo per abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Molto probabilmente, lo avremo già provato per insaporire i piatti, ma non ne conoscevamo ancora gli effetti.

Vediamo di cosa si tratta e un consiglio per impiegarlo in cucina.

Potrebbero essere uno vero scudo per il cuore questi semi multivitaminici che contrasterebbero il colesterolo cattivo

Li possiamo utilizzare per dare vita a un dolce strepitoso, ma anche per vivacizzare i nostri primi piatti. Sono ricchi di benefici e nutrienti e un aiuto imprescindibile per il buon funzionamento dell’organismo. Parliamo dei pinoli.

Potrebbero essere uno vero scudo per il cuore questi semi multivitaminici che contrasterebbero il colesterolo cattivo, per diversi motivi. Scopriamoli insieme.

L’abbondanza di vitamine, sali minerali e acidi grassi monoinsaturi ne fanno dei perfetti alleati del cuore e nemici giurati del colesterolo LDL. Le vitamine E e B hanno un effetto antiossidante che protegge dall’invecchiamento e accelera il metabolismo. Grazie alla presenza dell’acido pinoleico permettono di placare la fame aiutandoci a dimagrire.

Vi sono alcune condizioni in cui il consumo di pinoli andrebbe dosato o evitato. Nello specifico, facciamo attenzione quando assumiamo coagulanti o se sospettiamo di avere allergie particolari. Per chiarire ogni dubbio, si invita a rivolgersi al medico di fiducia.

La ricetta classica

I pinoli sono un alimento versatile, in grado di migliorare molte preparazioni culinarie. Tra le ricette più svariate, però, sarebbe impossibile non citare quella del classico pesto alla genovese. Questi semi sono uno degli ingredienti principe e che gli donano sapore. Ecco come prepararlo a casa.

Ingredienti per 4 persone:

70 gr di basilico DOP;

70 gr di olio extravergine di oliva;

30 gr di pecorino;

30 gr di pinoli;

50 gr di parmigiano;

2 spicchi d’aglio;

sale q.b.

Laviamo e asciughiamo bene le foglie di basilico. Mettiamo gli spicchi d’aglio in un mortaio e li pestiamo fino a ridurli in crema. Aggiungiamo i pinoli e continuiamo a pestare. Per finire, versiamo anche il basilico e il sale.

Quando avremo ottenuto un composto cremoso e uniforme, potremo incorporare prima il pecorino a pezzi, poi il parmigiano. Lavoriamo per bene tutti gli ingredienti, quindi aggiungiamo l’olio. Mescoliamo per qualche secondo e il nostro pesto sarà pronto per la tavola!