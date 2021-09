Tutti noi sappiamo molto bene quanto sia fastidioso vedere i vetri delle nostre finestre o gli specchi che abbiamo in casa ricoperti da sporco e aloni. Questo fa pensare che il nostro appartamento non sia sufficientemente pulito ed è una sensazione che nessuno vorrebbe provare. Soprattutto se ci sono degli ospiti in arrivo. Per risolvere questo problema, avevamo già consigliato una soluzione casalinga in “Addio per sempre a sporco e aloni sui vetri di casa con questo segreto che pochissimi conoscono”. Oppure, avevamo cercato di dare un altro consiglio nel nostro precedente articolo “Vetri sempre splendenti e senza aloni con questo segreto geniale e poco conosciuto”. Oggi, inoltre, vogliamo fornire un altro rimedio della nonna che potrebbe fare al caso nostro.

Per eliminare definitivamente aloni su vetri e specchi in casa ci basterà utilizzare questo insospettabile ingrediente naturale

Per mettere in pratica questo rimedio casalingo, ci dovremo affidare a uno specifico elemento che avrà un peso determinante. Si tratta del tè nero. Probabilmente molti di noi lo avranno già nella dispensa della propria cucina. E, se così non dovesse essere, si tratta di un ingrediente facilissimo da trovare in qualsiasi supermercato. Quindi andare a comprarlo sarà davvero un gioco da ragazzi. Assieme al tè nero, dovremo disporre di acqua, di un pentolino e di un flacone spray vuoto, precedentemente pulito. E ora vediamo come assemblare tutti questi elementi per creare una soluzione che permetta ai vetri delle finestre e agli specchi in casa di risplendere come non mai.

Ecco come realizzare questo geniale rimedio casalingo che ci permetterà di avere ogni superficie brillante e priva di fastidiosi aloni

Per prima cosa prendiamo un pentolino e versiamo al suo interno un po’ d’acqua. Mettiamo il tutto sul fornello con fiamma bassa e aspettiamo che l’acqua raggiunga lo stato di ebollizione. Quando sarà il momento, quindi, aggiungiamo anche la bustina di tè nero, aspettando che il composto si amalgami alla perfezione. Ora, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare la nostra soluzione per circa mezz’ora. Versiamo il tutto poi in un flacone spray, precedentemente pulito, e spruzziamo il composto appena realizzato sui vetri e gli specchi di casa. Usiamo della carta o un panno in microfibra per rimuovere il tutto e guardiamo il risultato. Vedremo che gli aloni saranno ridotti al minimo e potremo specchiarci con più facilità.

Perciò, adesso ne siamo decisamente consapevoli. Per eliminare definitivamente aloni su vetri e specchi in casa ci basterà utilizzare questo insospettabile ingrediente naturale! Grazie a questo piccolo trucco casalingo i vetri nella nostra casa risplenderanno come non mai. E noi, a questo punto, non dovremo più preoccuparci di macchie e aloni di sporco perché sapremo come risolvere la situazione in pochi minuti, anche con ospiti in arrivo.

