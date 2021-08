Frutta e verdura sono grandi amiche della dieta e ottime alleate del nostro benessere. Grazie alle loro innumerevoli proprietà nutritive ci proteggono dalle malattie e mantengono in salute il nostro fisico. Più volte noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato l’argomento. Nel caso si volesse approfondire ci potrebbero interessare gli straordinari effetti benefici di questo frutto di stagione, perfetto per chi pratica esercizio fisico.

Per mantenere inalterati i nutrienti di ciò che mangiamo è importante anche come cuciniamo gli alimenti. Alcuni metodi di cottura tendono infatti a disperdere la maggior parte delle sostanze nutritive, dimezzandone i benefici. Nello specifico illustreremo come preparare e mangiare un comunissimo ma altrettanto prezioso ortaggio, che normalmente coltiviamo, per godere al massimo dei suoi nutrienti. Scopriamo insieme di quale si tratta e come cucinarlo.

La verdura che non può proprio mancare nell’orto e sulla tavola

È un alimento che spesso serviamo e gustiamo in una fresca insalata di stagione, o come contorno di una succulenta bistecca. Lo notiamo sempre al supermercato, ma forse non sappiamo ancora quanto possa essere utile per la nostra salute. Stiamo parlando della carota.

Non dovremmo di certo essere noi a ribadire l’importanza di questa verdura in una dieta equilibrata, viste le innumerevoli volte che lo avremo sentito dire. In ogni caso, gli esperti confermano ciò che si dice su questo alimento. L’azione antiossidante dei carotenoidi, su tutti il beta-carotene, per contrastare malattie cardiovascolari e tumori vari sarebbe fuori discussione da tempo. Un ulteriore aiuto arriva poi dalla consistente presenza di fibre, che limiterebbero l’assorbimento di grassi saziandoci rapidamente. Non dimentichiamoci infine dell’apporto di vitamine, soprattutto la A e la C.

È questo il modo migliore per gustare questo famosissimo ortaggio antiossidante che protegge il cuore

Se tutti siamo a conoscenza dei benefici delle carote, pochi forse sapranno che vi è un modo per consumarle senza che perdano le loro proprietà. Infatti, durante la cottura è noto che spesso si dissolvano buona parte dei nutrienti, non solo della verdura ma degli alimenti in generale. Un buon metodo alternativo potrebbe essere la cottura a vapore, ma per avere la certezza di non perderci nessun beneficio dovremmo adottare un altro sistema.

Non dovremo fare altro che grattugiare le nostre carote e servirle crude con un goccio di olio extravergine di oliva. È questo il modo migliore per gustare questo famosissimo ortaggio antiossidante che protegge il cuore. Infatti, le sostanze grasse come l’olio renderebbero più facile l’introduzione dei nutrienti delle carote nell’organismo. Inoltre, evitando qualsiasi genere di cottura forniremo al nostro corpo il giusto apporto di beta-carotene e vitamina C.