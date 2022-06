Ritrovare vecchi oggetti che ormai credevamo perduti è sempre una grande sorpresa. Soprattutto se ci teniamo e, ancor di più, se possono fruttarci qualche bella monetina. È il caso dei VHS, dei giochi per console o di francobolli che valgono quanto automobili.

Ma se parliamo di pezzi che hanno realmente fatto la storia, non possiamo scordarci di menzionare i dischi in vinile. Genitori e nonni li conosceranno bene e probabilmente torneranno alla mente tanti cari ricordi di gioventù.

Ebbene, se crediamo che quella dei vinili sia una moda che ormai non abbia più nulla da dire, ci sbagliamo. Da qualche anno sembrerebbero aver riacquistato notorietà, non solo tra collezionisti e nostalgici. E quello che ci farà più piacere sapere è che potrebbe rimpolpare il conto in banca chi possiede alcuni di questi. Vediamo quali sono i vinili che potrebbero valere una fortuna e che potrebbero nascondersi da qualche parte proprio sotto al nostro naso.

Il più costoso al Mondo?

Il prezzo di un vinile non lo fanno solo le condizioni in cui si trova o gli anni che si porta sulle spalle. La rarità gioca un ruolo assai importante, così come il calibro dell’autore che ha inciso le canzoni riportate.

Se ci stiamo chiedendo quale sia il disco più costoso al Mondo, la risposta potrebbe essere una sola: parliamo di “White Album”. Il mitico album dei Beatles, pubblicato nel 1968, è un cimelio di straordinario valore economico, ma per molti forse anche affettivo.

La quotazione si aggirerebbe attorno ai 35.000 dollari per le copie che riportano sul retro uno specifico numero di serie. Mentre la prima in assoluto, consegnata a Ringo Starr in persona, si dice abbia fruttato addirittura la bellezza di 790.000 dollari al fortunato detentore. In ogni caso, mettiamoci il cuore in pace: trovarla è una missione quasi impossibile.

Potrebbe rimpolpare il conto in banca chi trova uno di questi vinili di grande valore, nascosti in qualche angolo della casa

Se stiamo ancora rimuginando sull’album dei Beatles, non disperiamoci. Con un po’ di fortuna, potremmo avere in casa nostra altri dischi preziosi. Il primo è “Diamond Dogs” di David Bowie. Sulla copertina originale, ormai ritirata dal mercato, spuntava la testa del cantante sul corpo di un cane con tanto di genitali in bella vista. Il valore attuale sarebbe di circa 3.500 dollari.

Fa ancora meglio “God Save the Queen” dei Sex Pistols. La scarsità di copie in circolazione ha portato questo desideratissimo album a un prezzo di 8.600 dollari. E che dire di “Blue Note 1568” di Hank Mobley? L’opera d’arte del sassofonista americano potrebbe far incassare anche 10.000 dollari tondi.

Chiudiamo coi Nirvana e il loro album “Bleach”. Anche se piuttosto recente, alcune versioni particolarmente ricercate potrebbero promettere anche 1.500 dollari di guadagno.

Lettura consigliata

Questo semplice oggetto sarebbe un potente talismano da tenere in casa per attirare immediatamente salute e fortuna al gioco