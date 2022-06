Ogni persona vorrebbe avere quegli agi che le permetterebbero di passare una vita serena e spensierata. La fortuna purtroppo non bacia tutti, e il denaro finisce spesso nelle tasche di chi è già ricco. La buona notizia, però, è che potremmo attirare la buona sorte nella nostra direzione. In che modo? Grazie al potere che si pensa abbiano alcuni oggetti, considerati veri e propri talismani.

Non preoccupiamoci, perché non si tratta di portafortuna introvabili e riservati ai collezionisti. Bensì di cose che chiunque potrebbe avere già in casa propria, ma delle quali non si conosceva il vero significato. Almeno fino ad ora.

Tenere uno di questi oggetti in camera, sul tavolo o sopra il comodino potrebbe promettere ricchezza e prosperità. Uno di questi sarebbe particolarmente efficace e potrebbe garantire a chi lo conserva un futuro migliore e pieno di soddisfazioni, soprattutto economiche.

L’oro liquido di buon auspicio

Tanti ne vanno matti per la sua dolcezza e non rinunciano a qualche cucchiaiata giornaliera. Altri lo utilizzano come dolcificante al posto dello zucchero, magari in una buona bevanda calda: parliamo del miele. Questo alimento è presente in moltissime dispense, ma pochi conoscono il significato che celerebbe.

Secondo la simbologia, il miele prometterebbe ricchezza, abbondanza e piacere materiale o sentimentale. È il prodotto delle api, che lo ottengono con lavoro e fatica. Sognare il miele avrebbe diversi significati positivi. Potrebbe indicare che gli affari andranno a buon fine, oppure che recupereremo finalmente qualcosa che avevamo perso in precedenza. Tutto dipende da come si sviluppa il sogno che facciamo. Anche per gli arabi il miele sarebbe un auspicio di fortuna e guarigione. Ma non solo, in quanto fornirebbe anche protezione dalle malattie.

Questo semplice oggetto sarebbe un potente talismano da tenere in casa per attirare immediatamente salute e fortuna al gioco

Come avremo ben capito, se volessimo attirare la buona sorte in casa nostra dovremmo sfruttare il potere simbolico del miele. Per farlo non dovremo fare altro che posizionarne un barattolo, possibilmente fresco, al centro del tavolo.

Questo semplice oggetto sarebbe un potente talismano che potrebbe finalmente regalarci quelle vincite economiche che aspettavamo da tempo. Per chi ci crede, provare è semplice e non costa nulla.

