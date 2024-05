Ieri è scaduto il nostro primo setuo annuale rosso. Negli ultimi 20 anni in queste date sono stati intercettati molto spesso, minimi/massimi, assoluti/relativi o sono partite accelerazioni. Molti oggi, prendendo come spunto i tassi o le delicate questioni gepolitiche, o i forti rialzi dallo scorso ottobre, ritengono che sia giunto il momento per un ritracciamento anche del 10% ed oltre. I nostri algoritmi non sono così pessimisti, perchè osservano attentamente un aspetto: il rialzo dei mercati, soprattutto quelli americani, è stato trainato da pochi titoli legati all’Intelligenza Artificiale, ora potrebbe partire una robusta rotazione settoriale sui mercati. Questo potrebbe dare linfa rialzista a i mercati fino al prossimo setup del 27 giugno. Vedremo poi cosa accadrà.

La bolla speculativa

Da diversi mesi una buona parte degli investitori che è rimasta a bordo campo puntava il dito prima contro l’inflazione, poi contro i tassi alti, quindi la curva dei rendimenti e una probabile recessione. Da diverse settimane, molti scommettono che in corso ci sia una bolla specualtiva. A noi non pare, forse ci sbagliamo. Infatti, diversi settori non hanno seguito il rialzo, basta guardare il Dow Jones che ha sottoperfromato leggeremente rispetto agli altri listini azionari americani.

In constesti similari, i rialzi, passando da un settore all’altro hanno portato a performance spettacolari.