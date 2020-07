L’investimento sui mercati finanziari è uno dei migliori sistemi per moltiplicare la ricchezza. Più l’asset su cui si investe è volatile, maggiori sono le opportunità di guadagno. Con lo strumento di cui vi parliamo oggi, è possibile diventare molto più ricchi in brevissimo tempo.

La straordinaria performance del Bitcoin

Da qualche anno è arrivato alla ribalta un nuovo strumento finanziario, la criptovaluta. Sono valute create artificialmente al computer. In gergo tecnico si dice che sono minate. La regina delle criptovalute è il Bitcoin (BTC-EUR).

Creato nel primo decennio degli anni 2000, il Bitcoin ha cominciato ad avere un successo strepitoso a partire dal 2015. All’inizio del 2016 ha cominciato ad essere acquistato e nell’arco di poco più di 2 anni ha fatto delle performance strepitose. Per fare un esempio è passato dai 340 euro per Bitcoin ad inizio 2016, a un massimo di 17.000 euro nel dicembre del 2017. In due anni ha realizzato una performance da capogiro, circa il 4.700%. Per chi avesse acquistato 3 bitcoin ad inizio 2016, spendo poco più di mille euro, avrebbe potuto rivenderli a inizio del 2018 per oltre 50.000 euro.

Ecco, perciò, una strategia su come diventare più ricchi con il Bitcoin, decuplicando l’investimento.

Come diventare più ricchi con il Bitcoin decuplicando l’investimento

Non è un mistero che le criptovalute hanno fatto molti nuovi milionari. Soprattutto giovani, che sono quelli che inizialmente più hanno creduto in queste nuove valute.

Ma anche se da qualche tempo il Bitcoin sembra avere perduto un po’ di smalto, presto potrebbe tornare alla ribalta. E allora meglio tenersi pronti. Una performance come quella partita nel 2016 può ripetersi anche in futuro.

Da un anno il Bitcoin si muove attorno alla media di 8.000 euro. Ma per alcuni esperti di criptovalute, si stanno creando le condizioni per assistere a un nuovo rialzo come quello del 2016. Da questi livelli, se solo raggiungesse nuovamente i massimi storici di 17mila euro, raddoppierebbe di valore. Ma ci sono analisti che scommettono su un target a centomila dollari nel medio-lungo periodo, corrispondenti a 86.000 euro circa.

Queste prospettive potrebbero valere la scommessa di fare un investimento con una piccolissima cifra, nella speranza che effettivamente il Bitcoin possa decuplicare di valore.

