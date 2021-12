Dagli Appennini alle Alpi, passando per le città che offrono cultura e relax. L’inverno, al pari dell’estate, è il periodo ideale per andare alla ricerca di nuove ed indimenticabili esperienze. La destinazione preferita per gli amanti di questa stagione è certamente la montagna. Questa, infatti, ci regala di continuo nuove ed entusiasmanti attività da fare in famiglia o con gli amici. I mercatini e l’atmosfera festosa riempiono l’aria di gustosi profumi, che richiamano la tradizione durante il periodo natalizio. Ma anche panorami indescrivibili, lunghe passeggiate tra i magnifici colori della natura, in due parole: benessere e relax. Dunque, non solo sci, perché chi ama la montagna riesce ad apprezzarla valorizzando ogni sua minima sfumatura. E l’offerta, per fortuna, in Italia è ampia e soprattutto variegata.

Tra relax e magia, ecco alcuni incredibili chalet con SPA in Italia per una vacanza da favola

Tra baite che mescolano modernità e tradizione, rustici in pietra e residenze in stile alpino, magia e fiaba si fondono regalandoci meravigliose suggestioni. Gli chalet di montagna, dunque, si adattano facilmente sia a famiglie con bambini che a coppie in fuga d’amore. Alcuni sono caratterizzati da SPA e centri benessere in grado di donarci il giusto relax di cui abbiamo bisogno per ricaricare le batterie.

Una destinazione incantevole è situata sulle Dolomiti di Brenta. Il Lovely Lodge Ravelli a Mezzana in Trentino Alto Adige è come una piacevole calda carezza. Siamo in un piccolo borgo di quasi 900 abitanti, nel cuore della Val di Sole, tra panorami mozzafiato e relax totale. Questa struttura è composta da lodge e dall’adiacente Hotel Ravelli, dove possiamo godere dell’aria benessere con piscina idromassaggio, sauna e area relax. Possiamo regalarci benessere puro, attività sulla neve e panorami spettacolari delle vette circostanti.

Coccolati dalla natura

Un altro grazioso chalet di montagna è il Resort Au Coeur des Neige, a pochi passi da Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Qui la magia dell’inverno si trasforma in una fiaba a 1.800 metri d’altezza. Un complesso esclusivo caratterizzato da diversi chalet che ci regalano un’atmosfera suggestiva e fiabesca. I classici arredi in legno, infatti, ci fanno fare un salto nel passato e nella tradizione di un luogo meraviglioso. Una romantica fuga dalla realtà quotidiana per goderci al meglio la montagna innevata. Qui, possiamo lasciarci coccolare dal suo centro benessere e godere della piscina coperta con vista panoramica sulle maestose Alpi.

Fuga dal Mondo

Tra le tante mete e chalet che l’Italia offre, ci sono alcuni posti che rappresentano una vera e propria fuga dal Mondo. Un esempio è rappresentato dall’Odles Lodge, una suggestiva alternativa per chi vuole distaccarsi in maniera netta dalla quotidianità. Questo chalet tradizionale e di design è situato a Bressanone in Trentino Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti. Semplicità e contatto totale con la natura, lasciando a casa le tecnologie digitali. Relax e benessere allo stato puro grazie all’area SPA e alle numerose attività da fare sulla neve.

Certamente esperienze da vivere, tra relax e magia, ecco alcuni incredibili chalet con SPA in Italia per una vacanza da favola.

