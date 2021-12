Con milioni di persone chiuse in casa e migliaia di voli annullati, gli effetti della pandemia colpiscono il titolo Sostravel.com che presto potrebbe approdare sul livello dal quale è sempre ripartito.

Il rialzo di cui scrivevamo qualche settimana fa, quindi, è per il momento accantonato. Tuttavia ci sono due aspetti che non vanno affatto trascurati. Il primo è che, nonostante il ribasso, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 0,968 euro. Questo livello in passato ha agito come resistenza che frenava l’ascesa delle quotazioni. La sua tenuta, tenendo conto della sua importanza, potrebbe quindi favorire una ripartenza al rialzo. Anche se questo supporto, però, non dovesse tenere, gli investitori potranno contare su area 0,71 euro come punto dal quale ripartire.

Questo livello infatti, rappresenta non solo il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso, ma anche un livello che già in passato ha frenato la spinta ribassista. Su questi livelli di prezzo, quindi, si potrebbero tentare acquisti in ottica ci medio/lungo periodo.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 0,71 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,039 euro.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Sostravell.com è fortemente sopravvalutato. Inoltre secondo gli analisti non ci sono particolari punti di forza per il titolo. L’unico punto veramente di forza è la situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 2 e il rapporto debito totale su capitale è inferiore al 50%.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa 7 milioni e che il controvalore medio scambiato giornalmente si aggiorna intorno ai 50.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare forti escursioni dei prezzi con conseguenti potenziali elevate perdite in conto capitale. Sostravel.com, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 11% a settimana.

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 dicembre a 0,968 euro in rialzo del 2,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale