I motivi per assistere a ulteriori salite dei mercati sono diversi, ma gli oscillatori cominciano a mostrare delle divergenze ribassiste per il breve termine.

Alle ore 16:54 della giornata di contrattazione del 21 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini internazionali:

Dax Future

14.381

Eurostoxx Future

3.907

Ftse Mib Future

24.345

S&P 500 Index

3.941,75.

Giornata in negativo: potrebbe essere iniziata una fase ribassista per i mercati azionari?

Il rialzo è vicino a uno stop temporaneo?

Stop per il rally natalizio? Conferme o smentite arriveranno probabilmente entro la chiusura di contrattazione di questo mercoledì.

Andamento previsto per la settimana appena iniziata

Fra oggi e mercoledì scadrà un importante setup, e questo potrebbe centrare un minimo/massimo relativo per poi dare spazio a un movimento direzionale fino alla prima settimana del mese di dicembre.

I livelli con i quali mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.165. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 14.140.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.840. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.840.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.060. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 24.060.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.906. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.906.

Sono questi giorni particolari dove si potrebbero decidere le sorti fino alla prima settimana di dicembre. In quale direzione? Gli oscillatori di brevissimo sono in ipercomprato, e dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre, qualche giorno di ritracciamento non sarebbe un’ipotesi da scartare con leggerezza. Potrebbe essere iniziata una fase ribassista per i mercati azionari?

Per avere una risposta attendibile, come al solito, l’attenzione verrà posta sui prezzi e sugli oscillatori di conferma.