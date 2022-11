Per far tornare rossa la Stella di Natale diventata verde basta fare 1 semplice gesto

La Stella di Natale è una pianta assolutamente affascinante ma di breve durata. Al termine delle festività natalizie le sue caratteristiche foglie rosse diventano verdi. Se non si prendono le dovute precauzioni resteranno di questo colore per sempre. Per far tornare rossa la Stella di Natale bisogna quindi seguire delle semplici regole. La più importante riguarda la posizione della pianta e la temperatura del posto in cui si trova.

Quindi, il semplice gesto da fare per assicurarsi che le foglie di questa pianta assumano la loro caratteristica colorazione è collocare la pianta in un ambiente adeguato al suo sviluppo.

Ecco come agire per far tornare rossa la Stella di Natale e non doverne comprare una nuova

La Stella di Natale deve essere posizionata in un ambiente con una temperatura di minimo 16 gradi e massimo 20-22 gradi.

Ha inoltre bisogno di stare all’ombra per la maggior parte del tempo e cioè dal tardo pomeriggio alle prime ore della mattina. Per evitare che sia esposta ai raggi del sole anche accidentalmente si consiglia di coprirla con un telo di polietilene forato. La Stella di Natale dovrà trascorrere le ore restanti stando esposta alla luce.

Se si vuole far sì che le foglie diventino rosse entro le festività natalizie è importante seguire queste indicazioni almeno 8 settimane prima. Durante questo lasso di tempo bisogna anche concimare adeguatamente la Stella di Natale.

Come concimarla e annaffiarla

Sicuramente la giusta alternanza di luce e ombra è essenziale per lo sviluppo di questa pianta. Tuttavia se si vuole che le sue foglie siano rosse bisogna anche nutrirla in modo adeguato. Ogni 10 giorni è opportuno darle un fertilizzante liquido a base di fosforo e ferro.

La Stella di Natale va annaffiata al massimo due volte alla settimana. Va bene che il terreno sia umido, ma bisogna accertarsi che non sia mai zuppo. Un’irrigazione eccessiva può causare l’insorgere di malattie fungine che potrebbero portare anche all’annerimento degli steli e alla morte della pianta. Fortunatamente, esiste un modo molto ingegnoso per capire se sia il momento giusto per annaffiare la pianta.

3 errori da non fare mai per evitare che la Stella di Natale muoia

Un errore da non fare è spostare sempre questa pianta. Proprio per questo motivo è meglio utilizzare un telo per coprirla durante le ore in cui ha bisogno di ombra.

Inoltre, mai rinvasare una pianta appena comprata. Ciò potrebbe causarle molto stress. Il terzo errore da evitare è metterla vicina alle fonti di calore come il termosifone o la stufa. Come abbiamo detto, la Stella di Natale non tollera temperature superiori ai 20-22 gradi.