Combattere la cocciniglia su limoni e piante con 2 eccellenti prodotti diversi da alcool e aceto

La cocciniglia è un grandissimo nemico di piante e fiori. Si tratta di un piccolo parassita molto comune che attacca le piante. Può provocare loro seri e gravi danni. Per fortuna, esistono diversi rimedi per debellarla.

Caratteristiche della cocciniglia e quali piante attacca

Appartenente alla famiglia dei Rhynchota, la cocciniglia è uno stretto parente degli afidi (pidocchi delle piante). Dalle dimensioni piuttosto piccole, di solito si presenta di colore bianco. Si nutre della linfa che viene prodotta dagli arbusti e si riproduce molto rapidamente. Ne esistono varie specie. Ecco le più comuni.

Cocciniglia gialla (Aonidiella citrina): attacca soprattutto le piante di agrumi come limone, arancio e bergamotto;

cocciniglia rossa (Aonidiella aurantii): punta soprattutto le rose, il pero, il mandorlo e la vite.

Come capire se una pianta ha la cocciniglia?

Le piante sono esseri viventi. Quando hanno qualche problema o non stanno bene, ce lo comunicano attraverso il loro aspetto. Nel caso specifico delle piante di agrumi, lo si capisce anche dalle caratteristiche dei frutti prodotti. Come già accennato, la cocciniglia è un insetto estremamente piccolo. Osservando attentamente foglie e rami, devono insospettire dei minutissimi puntini bianchi. Attenzione anche a decolorazioni e macchie strane. Inoltre, se non curata per tempo, l’infestazione da cocciniglia provoca anche il rinsecchimento delle foglie. In quest’ultima ipotesi, le foglie sembreranno bruciate e cominceranno ad accartocciarsi a partire dai margini.

3 metodi naturali piuttosto comuni per eliminare la cocciniglia

Per fortuna, esistono vari rimedi naturali per debellare la cocciniglia. I più comuni e diffusi sono:

alcool;

aceto;

sapone di Marsiglia.

Il primo rimedio è semplice da mettere in pratica in quanto prevede toccature locali con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato. Da usare non puro ma diluito in acqua. Per ogni litro di acqua, usare 20 g di alcool a 90 gradi. In alternativa, si rivelano efficaci anche le vaporizzazioni con una soluzione composta da acqua e aceto, nelle seguenti proporzioni: 1 bicchiere di aceto ogni 2 bicchieri di acqua.

Per quanto infine riguarda il sapone di Marsiglia, basterà prendere 1 litro di acqua calda e farvi sciogliere 10 g di sapone insieme a 5 g di olio di semi di girasole. Travasare il composto in uno spruzzino e vaporizzare 3 volte, ogni sera, sulle foglie colpite.

Ecco ancora come combattere la cocciniglia su limoni e piante varie

Ma vediamo ora altri consigli che potrebbero rivelarsi utili. La pianta di aglio aiuterebbe a scacciare le cocciniglie ed anche altri parassiti. Se non si avesse ampio spazio in giardino per piantare questa bulbosa, potremmo allora preparare un decotto a base di aglio e spruzzarlo direttamente sulle piante colpite.

Altro metodo più delicato, ma altrettanto efficace, prevede invece l’impiego del propoli. In questo caso basterà mettere 2 cucchiaini di propoli in mezzo litro di acqua e vaporizzare sulle piante colpite dall’infestazione. Sono dunque aglio e propoli i 2 prodotti grazie ai quali poter combattere la cocciniglia su limoni e piante di vario genere. Se l’infestazione dovesse ormai aver raggiunto uno stadio troppo avanzato, si consiglia di eliminare le parti più infette eseguendo la potatura come da prassi. Inoltre, in caso di una pianta in vaso, allontanarla da altre varietà botaniche per evitare la diffusione della malattia.