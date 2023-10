Con la ripartenza al rialzo del prezzo del petrolio causata dalla crisi in Medio Oriente, sono scattati al rialzo anche i titoli legati all’andamento dell’oro nero. Ecco, quindi, che abbiamo registrato un potente segnale rialzista sulle azioni Saipem. Dopo anni di ribasso continuo potrebbe essere questo il momento giusto per assistere alla ripresa di un titolo azionario che ha perso oltre il 99% dai massimi storici?

Potente segnale rialzista sulle azioni Saipem: dove potrebbero approdare le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 18 ottobre in rialzo del 3,67% rispetto alla seduta precedente a 1,5835 €.

Da inizio ottobre le quotazioni di Saipem hanno iniziato a salire più rapidamente del Ftse Mib tanto che la forza relativa rispetto all’indice è in continuo aumento. Un’altra chiara dimostrazione della forza attuale del titolo è che un rialzo così importante come quello del 18 ottobre non si registrava dal febbraio 2023. Da notare, e questa potrebbe essere una buona notizia per i rialzisti, è che questo exploit rialzista è stato accompagnato dalla rottura di una resistenza molto importante in area 1,5675 €. A questo punto rimane un solo ostacolo affinché il rialzo possa continuare secondo lo scenario indicato in figura e passa per area 1,6475 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,5675 €.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti su Saipem (raccomandazione media Compra adesso) anche se il prezzo obiettivo medio presenta una forte dispersione. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sottovalutazione di oltre il 7% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione pari a circa il 90%. In media il titolo risulta essere sottovalutato di oltre il 4o%.

