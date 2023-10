Quanto costa un trapianto di capelli presso il centro trapianti aperto da Cristiano Ronaldo a Milano

Uno dei protagonisti delle gare di qualificazione a Euro 2024, in corso di svolgimento in questi giorni, è indubbiamente Cristiano Ronaldo. Con la doppietta realizzata alla Bosnia, il portoghese ha raggiunto l’incredibile quota di 127 gol in Nazionale. Insomma, un fenomeno che continua a macinare numeri di alto livello, non solo in campo.

Con le due reti realizzate a Zenica, Ronaldo ha anche superato Haaland nella graduatoria dei marcatori 2023. 40 gol contro i 39 dell’asso norvegese. Certo, molti di questi li ha realizzati nel campionato arabo, non proprio la Premier League, però, a 38 anni suonati, sono comunque cifre di grande rilevanza.

L’anno prossimo guiderà, da capitano, il suo Portogallo nell’Europeo che si disputerà in Germania. Per lui sarà la sesta partecipazione alla manifestazione continentale più importante per squadre nazionali. Inutile dire che sarà un altro straordinario record.

I guadagni record di Cristiano Ronaldo

Sul suo patrimonio e sui guadagni di più di 20 anni di carriera si sono spesi fiumi di inchiostro. Oggi Cristiano percepisce tra i 136 milioni (fonte Forbes) di euro annui tra stipendi, sponsor e attività legate alla sua immagine. C’è chi sostiene che, in realtà, siano molti di più, considerando anche i proventi dei suoi investimenti.

Uno di questi ha aperto da poco in Italia e, nello specifico, a Milano. Si tratta di Insparya, un centro specializzato nel trapianto e nella ricrescita dei capelli. Da novembre 2022 è possibile visitarlo presso la centralissima via Fernanda Wittgens, a pochi passi dalla Colonne di San Lorenzo.

Quanto costa un trapianto di capelli da Insparya, una delle aziende di Cristiano Ronaldo

Fondata nel 2009 insieme al connazionale Paulo Ramos, Insparya è proprietaria di nove centri situati tra il Portogallo e la Spagna. L’avventura italiana è stata il naturale sbocco dopo che Cristiano ha vissuto per tre anni nel nostro paese, durante la sua militanza con la Juventus.

Oggi, il suo centro è indubbiamente all’avanguardia del settore, potendo contare su moltissimi professionisti qualificati. Certo, tutto questo ha ovviamente un costo. Quale? Ovviamente, a seconda del tipo di problema che verrà analizzato previo appuntamento, non è possibile parlare di una tariffa unica. Tuttavia possiamo dire che la spesa minima parte da circa 5.000 euro, mentre la massima si aggira intorno ai 7.000.

Certo, ben lontano rispetto ai circa 2.000 euro richiesti dalla Turchia, che è diventata, nel corso degli anni, la Mecca di chi ha problemi di capelli. In molti, però, sono disposti a spendere cifre così alte, pur di tornare ad avere una chioma fluente, che ridia loro sicurezza in sé stessi.

Abbiamo visto, dunque, quanto costa un trapianto di capelli presso il centro Insparya di proprietà di Cristiano Ronaldo. Uno dei suoi tanti azzeccati investimenti extra calcio.