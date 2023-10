House of Gucci in vendita: quanto costa la maestosa villa romana della famiglia Gucci? La cifra è esorbitante

House of Gucci è una villa meravigliosa situata nel centro di Roma. Appartiene alla famiglia Gucci ed ora è in vendita. Scopriamo la cifra richiesta.

Gucci è uno dei marchi di lusso più famosi al Mondo. L’azienda è stata fondata nel 1921 a Firenze da Guccio Gucci. Inizialmente si trattava solo di una boutique di pelletteria a conduzione familiare, ma nel corso degli anni, il marchio (oggi di proprietà del Gruppo Kering), è diventato una vera e propria istituzione nel campo della moda.

I valori fondamentali del brand sono la creatività e l’innovazione ma senza perdere di vista la tradizione.

Il logo è facilmente riconoscibile grazie all’inconfondibile doppia G e al nastro verde e rosso.

Alcuni pezzi iconici del brand

Scarpe, borse, cinture, capi di abbigliamento. Sono questi alcuni elementi che rendono l’azienda un colosso mondiale.

Tra i pezzi più iconici ricordiamo l’emblematica Borsa Jackie 1961 con la chiusura dorata a moschettone. Il brand, oggi, la ripropone in diverse dimensioni, colori e materiali. I modelli degli anni ’60 e ’70 sono tra i pezzi più ricercati e desiderati dai collezionisti.

I mocassini Gucci sono presenti sul mercato dal 1953 e sono le calzature che hanno fatto la storia del brand. Una scarpa semplice, confortevole ma molto raffinata.

Altro pezzo emblematico è il foulard Flora disegnato nel 1966 per la principessa Grace Kelly. Un accessorio di seta con stampa floreale dai colori vivaci a contrasto. Il foulard, oggi, ha un prezzo di 560 euro.

House of Gucci in vendita: il prezzo della lussuosa villa a Roma

Se parliamo di House of Gucci, cosa viene subito in mente? Di certo il film del 2021 interpretato dagli attori Al Pacino, Lady Gaga e Adam Driver. Una pellicola che narra dei drammi della famiglia e in particolare della relazione tumultuosa tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci.

Ma House of Gucci è anche una lussuosa villa nei pressi del centro di Roma. È stata voluta da Aldo Gucci e costruita in stile inglese e toscano.

Parliamo di una casa di circa 1200 mq ristrutturata negli anni ’90.

Situata su 4 livelli è così strutturata. Al livello del giardino oltre alla cucina si trovano delle stanze da letto, la sala giochi, la lavanderia, ecc.

Al piano terra si può ammirare il maestoso ingresso con la bellissima scala in legno. Oltre naturalmente alla sala da pranzo, al soggiorno e ai bagni.

Al primo piano è situata la camera patronale e altre 4 camere da letto con i rispettivi bagni. Salendo ancora c’è un salotto con il camino e una vista magnifica sul centro di Roma, un’altra camera da letto con bagno privato e una scala che porta al terrazzo.

Accanto alla villa principale c’è un’altra costruzione, disposta su 3 livelli, completamente da ristrutturare.

Le proprietà sono circondate da un bellissimo parco con piscina.

La villa appartiene agli eredi Gucci, che ora hanno deciso di liberarsi di questa proprietà. Il costo? House of Gucci in vendita ad una cifra esorbitante pari a 15 milioni di euro.