Potare in autunno questo albero è indispensabile per avere frutti deliziosi e fiori raffinati

L’orto e il giardino necessitano di cure costanti anche durante i mesi invernali. Infatti, quando le piante sono in riposo vegetativo, cioè non producono né fiori né frutti, hanno ugualmente bisogno di attenzioni.

Le operazioni fondamentali da compiere sono: concimare il terreno per favorire le fioriture primaverili e provvedere alla pacciamatura, per evitare che le radici si gelino. Ma non solo, è anche importante controllare costantemente le piante per scongiurare gli attacchi di parassiti e afidi e coprirle per evitare che il freddo rovini le foglie.

Non dimentichiamo, però, un’altra operazione fondamentale da effettuare proprio nel periodo autunnale: la potatura. Ci riferiamo a tutti quegli interventi che prevedono l’eliminazione dei rami secchi, improduttivi e malati. Infatti, ecco 3 piante rampicanti da potare adesso per avere muri e pergolati mozzafiato in primavera.

Questa azione rende la pianta esteticamente più gradevole, ma anche forte e più produttiva in primavera. L’autunno è un buon periodo per procedere all’eliminazione di alcuni rami. Infatti le temperature ancora miti eviteranno di provocare problemi ai tagli freschi.

Questo periodo è anche particolarmente adatto per effettuare la potatura di un albero da frutto molto amato. Parliamo del pesco, un arbusto che proviene dalla Cina e che cresce molto velocemente. Un albero esteticamente bello, che in primavera ci regala dei meravigliosi fiori delicati. In estate, invece, crescono sui suoi rami dei succosi e succulenti frutti, dalla polpa gialla, bianca o rosa.

I passaggi fondamentali della potatura

La potatura del pesco può avvenire sia in inverno che in estate. Il periodo delle potature estive varia molto in base alla zona di coltivazione. Di solito si effettua per eliminare i polloni basali e diradare la chioma della pianta.

La potatura autunnale, invece, avviene da ottobre in poi. In questo periodo bisogna eliminare i rami secchi, sofferenti e malati per evitare che compromettano anche quelli sani. Questa potatura è definita secca e si effettua quando la pianta è in riposo vegetativo.

Per potare l’albero di pesco è importante riconoscere i rami misti, cioè quelli che hanno sia gemme a legno che a fiore.

In generale, è necessario anche eliminare i rami che hanno prodotto l’anno precedente. Potare in autunno questo albero è indispensabile per avere frutti deliziosi e fiori raffinati.

È importante che gli attrezzi utilizzati siano sempre affilati e ben disinfettati, per evitare che le malattie si possano trasmettere anche ai rami in salute.