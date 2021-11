Chi porta gli occhiali sa quanto sia fastidioso vedersi gli aloni di sporco davanti al naso, ogni giorno. Per non parlare delle lenti che, a causa della mascherina, si appannano sempre nei momenti meno opportuni.

Gli occhiali sono una vera calamita per i residui di sporco. Attirano la polvere, il sebo della pelle, ciglia e, nei casi peggiori, persino la forfora.

Ecco perché è importantissimo tenerli sempre puliti e accuratamente lavati. Siamo sinceri, però: non è così divertente pulire sempre, anche 2 o 3 volte al giorno, i propri occhiali. Ecco perché abbiamo pensato ad un rimedio per tenerli puliti a lungo, in modo da ridurre drasticamente i cicli di pulizia.

Saranno necessari solo 2 ingredienti che abbiamo in casa, quindi non spenderemo neanche 1 euro in più. Ecco di cosa si tratta.

Pochi sanno che per pulire perfettamente gli occhiali bastano questi 2 prodotti che abbiamo già in cucina

Il vetro è difficile da tenere pulito, che sia quello degli occhiali, degli specchi o del box doccia. Fortunatamente, però, per il box doccia abbiamo pensato a questo detergente fai da te pronto in 5 minuti, formidabile per eliminare il calcare.

Pulire gli occhiali, invece, sarà ancora più semplice e immediato. Basteranno questi 2 prodotti che utilizziamo quotidianamente in cucina.

Normalmente lo usiamo per condirci l’insalata

Stiamo parlando dell’aceto bianco.

L’aceto ha un grande potere lucidante e lascerà i nostri occhiali brillanti e senza aloni. Basterà mischiare una parte di aceto e una di acqua, versare il tutto in un nebulizzatore e spruzzare il contenuto sulle lenti. Ora asciughiamo con un panno morbido e il gioco è fatto. Questa pulizia è velocissima ed efficace, adatta per quando abbiamo poco tempo.

Per una pulizia più profonda

Quando, invece, abbiamo qualche secondo in più e vogliamo dedicarci ad una pulizia più profonda delle lenti, potremmo utilizzare questo ingrediente “magico”. Si tratta del detergente per i piatti.

Basterà versarne pochissimo sulle lenti, quindi estenderlo con indice e pollice su tutta la superficie. A questo punto, risciacquiamo con acqua corrente e il procedimento è terminato. Questa pulizia sgrasserà le lenti in profondità, eliminando quelle macchie scivolose che difficilmente abbandonano i nostri occhiali.

Questi 2 ingredienti sono portentosi, eppure quasi nessuno li utilizza per questa pulizia. Infatti, pochi sanno che per pulire perfettamente gli occhiali bastano questi 2 prodotti che abbiamo già in cucina.