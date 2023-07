I migliori ristoranti dell’estate 2023 secondo un’autorevole classifica: si mangia bene, posti mozzafiato e si spende anche poco

La piattaforma di prenotazione TheFork ha proclamato la classifica per l’estate 2023 dei ristoranti dove si mangia meglio. Sono 50 i ristoranti premiati come luoghi dove deliziare i nostri palati e abbiamo scoperto che alcuni hanno prezzi buoni e modici.

Il giudizio non si è basato solo sui voti e le recensioni dei clienti ma anche sulla prenotabilità durante l’estate. Il focus è puntato sulle località turistiche. Scopriamone insieme alcuni.

I migliori ristoranti dell’estate 2023 secondo un’autorevole classifica: tutti i locali top delle Isole

Oltre a Pasigà Restaurant a Porto Rotondo, in Sardegna troviamo Coxinendi di Sanluri dello chef Davide Atzeni, Duanima di Luca Floris a Cagliari. In Sicilia è stato selezionato il ristorante Sangre Rojo a Lipari. Il ristorante siciliano, secondo il menù pubblicato in internet, propone una parmigiana di melanzane a 12 €, la calamarata ai frutti di mare a 16 €, le alici ripiene a Beccafico a 15 €. A Modica ha sede un altro top 50, il ristorante Fichera 7117 – Dabbanna.

Qui troveremo i dessert a 8 € di cui alcuni a base del rinomato cioccolato di Modica, ma anche piatti a base di pesce come la calamarata con crema di zucca a 18 €. Sempre in Sicilia rientra fra i migliori ristoranti dell’estate secondo TheFork anche il ristorante Imorgante bottegabistrò di Agrigento e 22 Cucina Isolana di Cefalù oltre al Palmento del Serra in provincia di Catania.

Dove mangiare bene in estate: i ristoranti del Sud scelti da TheFork

In Calabria troviamo Mostò97 a Cosenza con ottimi prezzi: ad esempio polpette alla Cosentina a 8 €, la Nduya di Nero di Calabria con pane bruschettato a 5 € oppure il Baccalà fritto con patate e peperoni cruschi a 15 €. A Pizzo, è stato scelto il Ristorante San Domenico. In Puglia annoveriamo il locale Giardino dei Tolomei Restaurant a Racale in provincia di Lecce, il ristorante 5 Sensi a San Severo.

Nel tarantino, a Martina Franca, l’App di prenotazione online ha selezionato Gaonas Officine del Gusto, mentre nel brindisino segnala la Masseria Palombara Restaurant – Adults Only. In Campania, ad Atena Lucana, di mangia in modo eccellente al Ristorante del Magic Hotel, dove gli antipasti di mare non superano le 16 €. Ad Anacapri troviamo La Terrazza di Lucullo e in provincia di Benevento la Casa Palladino Enosteria Contemporanea.

Dove mangiare bene in Centro Italia

Partiamo dalla Toscana che si aggiudica più riconoscimenti con il ristorante Il Sale nella splendida San Vincenzo, il ristorante Lunasia di Viareggio. Sempre in Toscana, nel senese citiamo Il Cardinale a Colle Val D’Elsa, la Locanda De Banchieri a Porredo in provincia di Massa Carrara, il locale Organika di Cortona ed Il Palagetto a Volterra.

Nelle Marche due locali sono entrati nella top 50 ossia il ristorante Almare di Fano ed Il Tiglio nell’ascolano. In Abruzzo viene segnalato il ristorante Arca ad Alba Adriatica ed Il Vignale a Rapino. In Umbria entra nella top 50 Casa Corsetti a Magione. Per il Lazio citiamo Satricvm nella provincia di Latina, mentre nel frusinate, il ristorante Paradiso22. In Emilia sono stati scelti il Chiosco di Bacco e il locale Massimiliano Poggi.

Per mangiare bene al Nord

In provincia d’Imperia nella top 50 troviamo Ristorante Sarri e DaV Mare di Portofino. Mentre in Veneto sono stati scelti: in provincia di Treviso, l’Osteria Da Donato, a Venezia il Sestante – Osteria di mare, La Terrazza del Boff a Costernano, l’Osteria del Guà in provincia di Vicenza e l’Agriturismo Terra Delle Dolomiti nel bellunese. In questo agriturismo un piatto unico con salsiccia e formaggio alla piastra e polenta costa 13 €.

Invece in Piemonte: il Piccolo Lago a Verbania, Il Nazionale di Vernante a Cuneo, la Trattoria dei Commercianti di Borgomanero. In Friuli Venezia Giulia TheFork ha selezionato il locale Neider a Sauris di Sotto, in Alto Adige il Braunwirt ed in Trentino, La Pajara Gourmet di Transacqua. Per la Lombardia nei top 50 rientra il locale Dina a Piazza, il ristorante La Corte del Noce A Villa d’Adda e a Como il Ristorante Sottovoce. Ecco dunque i migliori ristoranti dell’estate 2023 secondo un’autorevole classifica.