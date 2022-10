Posti di montagna o collina da visitare a novembre per una vacanza di 4 giorni

Nonostante ancora non siamo in pieno inverno, scoprire delle mete ad alta quota, in questo periodo dell’anno, potrebbe essere davvero interessante. In attesa di organizzare i classici viaggi verso le destinazioni più rinomate, come Cortina D’Ampezzo, Brunico, Madonna di Campiglio e Courmayeur, potremo optare per altro. Non solo luoghi ad altissima quota, ma anche posti collinari, dove godere del paesaggio naturalistico e respirare aria pura. Prima di affrontare un viaggio dove l’aria è secca e fredda e le escursioni termiche sono notevoli, bisognerebbe fare delle considerazioni. Se dovessimo soffrire di patologie di un certo livello legate alle vie respiratorie, sarà meglio prima confrontarsi con il proprio medico ed eventualmente vestirsi in modo adeguato.

Cosa indossare per andare in montagna in autunno

Se scegliamo dei posti di montagna o collina da visitare a novembre, anche se non vi è presenza di neve, è importante indossare l’abbigliamento consono. Per muoverci comodi tra i sentieri, per una semplice escursione, bisogna valutare anche i possibili cambi di temperatura. Prima di tutto le scarpe dovrebbero essere confortevoli, robuste e di qualità, per supportare bene la caviglia, dato che il terreno può essere scivoloso o impervio. Indossiamo dei pantaloni da trekking impermeabili, che ci proteggono dal vento o possibili piogge, scegliendo lo spessore maggiore. Se camminiamo per diverse ore le maglie tecniche e traspiranti sono il top, poi sopra potremmo aggiungere pile o giacche impermeabili. È sempre una buona idea mettere nello zaino guanti, scaldacollo e cappello, qualora il tempo dovesse peggiorare.

Alcuni bellissimi posti di montagna o collina da visitare a novembre per pochi giorni

Un paesaggio meraviglioso e bellissimo lo troveremo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che comprende 3 regioni e 44 comuni. Si trova nel cuore dell’Appennino quest’incantevole luogo immerso nella natura, tra Abruzzo, Marche e Lazio. Avremo svariate possibilità di effettuare escursioni di vario tipo e livello, visite guidate, itinerari sorprendenti da fare a piedi o in mountain bike. Potremo scoprire dei borghi caratteristici, con castelli, abbazie e architetture medievali o rurali. A Calascio troveremo il castello più alto degli Appennini, a Bussi sul Tirino scopriremo le acque limpide del Fiume Tirino, a Ofena dell’ottimo vino.

Se ci troviamo in Sicilia, una vacanza sui Nebrodi sicuramente non ci deluderà. Il parco protetto è l’area naturale più grande della regione, con circa 86mila ettari d’estensione. Anche in questo luogo non mancano escursioni e gite da organizzare anche per brevi vacanze, dove la natura sarà la principale protagonista. Ma chi cerca un po’ di relax potrà optare per uno chalet e una confortevole SPA, senza dover spendere cifre esorbitanti.

Langhe Piemontesi

È un sistema collinare suggestivo, delimitato da diversi fiumi, suddiviso in zone a bassa, alta quota e Langhe Astigiane e Alessandrine. Da qualche anno fanno parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, una perla ricca di vigneti, boschi, valli e borghi spettacolari. È anche rinomato l’ottimo vino di produzione, come il Barolo, Nebbiolo e Barbaresco, ma è anche famoso il formaggio DOP come le Robiole di Roccaverano e Murazzano. Basterebbero anche 4 giorni per fare una vacanza economica e suggestiva, scegliendo uno dei tanti borghi romantici dall’atmosfera rilassante.