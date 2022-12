Posti di lavoro con il diploma: c’è una buona occasione al Sud Italia, scade tra poche settimane

Trovare lavoro con il diploma, anche al Sud, non è impossibile. Serve trovare la strada giusta ed una è quella dei concorsi pubblici per diplomati. Tra quelli non ancora scaduti, eccone uno che potrebbe interessare a molti.

Chi ha l’obiettivo di trovare un lavoro con il diploma (o magari di cambiarlo) ha nei concorsi pubblici una delle strade da seguire. Uno, in scadenza proprio tra Natale e Capodanno 2022, consente ai diplomati di poter lavorare al Sud Italia.

Ma meglio entrare un po’ di più nei dettagli.

Posti di lavoro con il diploma: il bando da considerare

Il concorso pubblico per diplomati è del Comune di Andria. Si devono coprire 5 posti come “istruttore amministrativo/contabile”. Sono di categoria C e a tempo pieno e indeterminato.

Tra i vari requisiti indicati dal bando si possono citare: il possesso di un diploma di maturità, la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

La domanda di partecipazione va presentata entro il 29 dicembre 2022. Può essere presentata, con le modalità e gli allegati indicati dal bando, tramite PEC, raccomandata A/R e attraverso a consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Per partecipare va, inoltre, pagata unatassa di 10 euro.

Come funziona questo concorso

Tra i cinque posti uno è riservato prioritariamente ai volontari delle FF. AA. Essendo un concorso per titoli ed esami, nell’attribuzione del punteggio complessivo concorrono anche i primi. Il riferimento è a titoli di studio (punteggio massimo 4 punti), titoli di servizio (massimo 4 punti), titoli vari (massimo 1 punto) e curriculum (massimo 1 punto).

Le prove previste indicate sono tre: un’eventuale preselezione, una prova scritta ed una prova orale.

Le prove

La prova preselettiva sarà indetta qualora il numero delle domande sia 20 volte superiore ai posti messi a concorso. Saranno 40 quiz da risolvere in 60 minuti, relativi a materie indicate dal bando. Accederanno allo step successivo (lo scritto) i primi partecipanti, fino ad un numero uguale a venti volte i posti messi a bando.

Per superare la successiva prova scritta ed accedere all’orale occorrerà fare almeno 21/30. Stesso punteggio occorrerà per superare l’eventuale prova orale. Il programma d’esame prevede temi che vanno dal Diritto amministrativo e costituzionale alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Gli argomenti sono comunque enunciati sul bando.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti ottenuti con il giudizio della Commissione (su scritto e orale) più i titoli.

Scaricare il bando

Per prepararsi ad un concorso pubblico occorre scaricare il bando e acquisire tutti i dettagli e le informazioni necessarie per partecipare. Il bando è scaricabile sul sito del Comune di Andria. Accedendo alla sezione Amministrazione Trasparente, si dovrà cliccare sul collegamento a Bandi di concorso. Qui, nell’elenco, sarà facile individuare il concorso per 5 Istruttori Amministrativo/Contabile, a cui è affiancato il pulsante “Scarica”.

Concorsi pubblici per diplomati: bandi non ancora scaduti

Non sono pochi i concorsi pubblici attraverso cui ottenere posti di lavoro con il diploma. Occorre, però, prestare attenzione e tenere traccia di tutti i bandi ancora aperti. Entro il 22 dicembre 2022, ad esempio, si può presentare domanda per concorso presso il Comune di Vittorio Veneto. Con esso si prevede l’assunzione di 4 agenti di Polizia Locale.