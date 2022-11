Posti di lavoro a tempo indeterminato a Milano, basta il diploma per un nuovo concorso pubblico

Non mancano le possibilità di lavorare con il diploma a tempo indeterminato. Chi volesse seguire la strada dei concorsi pubblici per diplomati potrebbe valutare l’opportunità di prepararsi ad un bando dell’Università degli Studi di Milano.

Posti di lavoro a tempo indeterminato a Milano con questo concorso, qualche dettaglio in più

Si sta parlando di un concorso pubblico per titoli ed esami. Questo presuppone che ai punteggi delle prove si sommeranno quelli relativi a titoli di studio o professionali.

I posti di lavoro a tempo indeterminato (categoria C1) e full time per l’Area Amministrativa sono 15 . Il ruolo degli assunti sarà di supporto alle attività “contabili, amministrative e gestionali delle strutture dell’Ateneo”. Il titolo di studio indicato come requisito minimo è il diploma di istruzione secondaria di II grado.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata, come specificato sul sito, per le ore 12 del 15 dicembre 2022. La presentazione deve avvenire, con le modalità indicate dal bando, attraverso l’applicazione informatica presente sul portale dell’Università.

Le prove previste

Qualora le domande di partecipazione dovessero essere più di 200, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a preselezione i candidati.

Si fa riferimento ad una test a risposta multipla. Sarebbe finalizzato a rilevare la conoscenza “degli argomenti del concorso, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale”.

Accederebbero alla fase successiva i primi 150 in graduatoria. Poi prova scritta e orale. A quest’ultima si accede con punteggio di almeno 21/30 nella prima. Anche la seconda si supera con 21/30.

Per i titoli è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti (15 per quelli di studio e formativi e 15 per i professionali).

Si potranno leggere tutti i dettagli all’interno del bando.

Dove trovare il bando di questo concorso pubblico

Il bando è reperibile sul sito dell’Università degli Studi di Milano. Nella parte inferiore della homepage è presente il riferimento alla sezione”Concorsi, selezioni e gare”. Si dovrà cliccare sul collegamento a “Tecnici, amministrativi e bibliotecari”. Nella pagina successiva, al di sotto della voce “Concorsi a tempo indeterminato”, si troverà “Selezioni aperte” e sarà lì che bisognerà accedere.

Ci si troverà di fronte una lista in cui il collegamento di interesse è sotto la dicitura “Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato, n..15 posti Cat.C1”. Cliccando si accederà alla pagina dedicata al concorso, indicato con il codice 2220.

Altri concorsi pubblici che si possono fare con il diploma

Questo concorso mette, dunque, posti di lavoro a tempo indeterminato a Milano. Volendo restare in Lombardia, ci sono anche oltre occasioni da tenere presente. Ad esempio il concorso per 4 istruttori amministrativi presso il Comune di Gastel Goffredo, in provincia di Mantova.

Rientra tra i concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti. C’è tempo per presentare domanda di partecipazione fino alle ore 12 del 9 dicembre 2022.

C’è un’altra opportunità di lavoro nel Nord Italia presso la Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un concorso pubblico per diplomati per 62 posti di categoria C con professionalità amministrativo-economica. In questo caso la scadenza per partecipare è quella delle ore 12 del 12 dicembre.

Il consiglio è, ovviamente, quello di leggere i bandi di ciascun concorso e acquisire tutti i dettagli. Dalle modalità di partecipazione alle materie su cui serve prepararsi.