Ottima opportunità di lavoro nel Nord Italia, pubblicato un bando di concorso pubblico per diplomati

C’è un nuovo concorso pubblico per diplomati finalizzato alla copertura di 62 posti di categoria C con professionalità amministrativo-economica presso la Regione Friuli Venezia Giulia. Il contratto di lavoro in questione è a tempo pieno e indeterminato.

Ottima opportunità di lavoro nel Nord Italia, ecco alcune informazioni

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I post a concorso sono distribuiti in diverse amministrazioni. La suddivisione specificata dal bando prevede:

30 posti come istruttore amministrativo contabile presso il Comune di Udine;

15 posti come assistente amministrativo economico presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

4 posti come istruttore amministrativo contabile presso il Comune di Cividale del Friuli;

2 posti come istruttore amministrativo contabile presso il Comune di Duino Aurisina;

2 posti come istruttore amministrativo presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale-Asu Fc – Servizi in delega;

1 come posto come istruttore amministrativo contabile presso i Comuni di Codroipo, Gradisca d’Isonzo, Mereto di Tomba, Reana del Rojale,Tavagnacco;

1 posto come istruttore amministrativo economico presso i comuni di Martignacco;

1 posto come assistente amministrativo economico presso i comuni di Pozzuolo del Friuli, Sauris e Sedegliano.

La domanda va presentata entro il termine perentorio delle 12.00 del 12 dicembre attraverso le modalità indicate dal bando. Su quest’ultimo si dovranno anche reperire gli argomenti su cui si baseranno gli esami previsti.

Previste due prove per questo concorso pubblico per esami

Il concorso sarà “per esami” e si baserà due prove: una scritta e una orale. Si specifica, inoltre, che durante la prova orale si avrà un accertamento relativo alla conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di A2.

Il massimo del punteggio ottenibile con è 60:30 per ciascuna prova. Tuttavia, per accedere a quella orale sarà necessario avere ottenuto almeno 21 su 30 allo scritto. Sempre 21 su 30 è il punteggio affinché si consideri superata la prova orale. Seguirà la formazione della graduatoria.

Come scaricare il bando del concorso pubblico

Il bando di questo concorso pubblico per diplomati è disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia. Il link diretto alla pagina dedicata è presente in home page o, altrimenti, raggiungibile attraverso la sezione Amministrazione Trasparente.

Il collegamento a quest’ultima è presente in fondo alla pagina. In seguito sarà sufficiente seguire cliccare di seguito Bandi di concorso, ancora Bandi di concorso (sulla destra) e Procedure concorsuali dell’Amministrazione regionale.

Nelle pagine in questione si dovrà trovare il riferimento al concorso per la copertura di 62 posti di categoria C e si potrà accedere alla “Scheda dettaglio”. Cliccando, ci si troverà in una pagina in cui sono disponibili tutte le informazioni, compresa la possibilità di scaricare il bando. Il consiglio è, ovviamente, quello di leggere con attenzione quanto riportato in ogni dettaglio.

Non mancano i concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti. Tra questi, ad esempio, si può citare quello per posti di categoria C per l’area amministrativa dell’Università di Siena.

Un’altra ottima opportunità di lavoro nel Nord Italia è il concorso pubblico per i cinque posti di istruttore amministrativo contabile presso il Comune di Sacile. Si trova in provincia di Pordenone.