Per trovare lavoro con un diploma attenzione a questo bando di concorso pubblico, c’è ancora tempo

Chi fosse alla ricerca di un lavoro con il diploma potrebbe valutare l’ipotesi di partecipare ad uno tra i concorsi pubblici non ancora scaduti. Tra questi se ne potrebbe, ad esempio, considerare uno bandito in Lombardia.

Un concorso per trovare lavoro con un diploma

Il concorso è finalizzato all’assunzione di quattro istruttori amministrativi a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Castel Goffredo. Si trova in provincia di Mantova.

Nel bando si precisa che un posto è riservato ad un volontario delle FF. AA. Qualora nessun appartenente alla categoria risultasse idoneo, il posto “sarà assegnato ad altro candidato ulimente collocato in graduatoria”.

Tra i requisiti specificati per partecipare a questo concorso c’è il possesso del diploma di durata quinquennale, la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Quando scade il bando?

Si può fare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 9 dicembre. La presentazione deve avvenire attraverso lo sportello telematico, raggiungibile attraverso il link specificato nel bando. Su quest’ultimo sono specificati tutti i dettagli in merito.

Gli esami previsti per il concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. Tutte le modalità di svolgimento e i programmi d’esame sono riportati sul bando.

4 assunzioni previste

I posti di istruttore amministrativo sono di categoria C. Due dei dipendenti assunti lavoreranno presso il Settore Affari Generali e Personale: 1 sarà assegnato ai Servizi Demografici e 1 al Servizio Affari Generali.

Gli altri due, invece, saranno impiegati presso il Settore Servizi alle Persone: 1 al Servizio Politiche Sociali e 1 al Servizio Istruzione, cultura, sport e tempo libero.

Dove si può scaricare il bando e la domanda di partecipazione

Per poter consultare il bando di questo concorso pubblico per diplomati è sufficiente accedere al sito del Comune di Castel Goffredo. Sotto la voce Amministrazione, presente nel menu principale della homepage, si troverà il collegamento a Bandi e concorsi. Si accederà ad una pagina in cui, tra le “Sottosezioni di dettaglio”, sarà agevole individuare il link al bando per quattro posti di istruttore amministrativo di categoria C.

Cliccando si accederà alla pagina in cui si troveranno alcune informazioni, ma soprattutto i pdf da scaricare con il bando e il modulo della domanda di partecipazione.

Concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti, le altre opportunità

Non ci sono dubbi che i concorsi pubblici rappresentino una buona occasione per trovare lavoro con un diploma. Serve ovviamente prepararsi ad affrontarli, presentandosi con un’adeguata preparazione per svolgere le prove previste.

E non mancano le alternative. C’è, ad esempio, tempo fino alle 12 del 12 dicembre per partecipare ad un corso della Regione Friuli Venezia Giulia. Vale la pena approfondire i dettagli leggendo il bando, considerato che si devono coprire 62 posti di categoria C con professionalità amministrativo-economica. Anche questo è un concorso pubblico per diplomati.

Scade, invece, il 28 novembre la possibilità di partecipare ad un concorso per titoli ed esami per lavorare presso l’Università di Siena.