Ponte dei Morti in Campania con i bambini in questo percorso unico al Mondo

Il Ponte dei Morti è uno dei periodi migliori per organizzare una vacanza low cost di pochi giorni. A maggior ragione quest’anno con un ottobre caldissimo che invoglia a mettersi in viaggio e a scoprire i luoghi più belli d’Italia. Se viviamo al Sud o semplicemente amiamo le passeggiate e vogliamo passare il Ponte dei Morti in Campania c’è un posto che ci ruberà il cuore. Una camminata unica al Mondo da visitare anche con i bambini almeno una volte nella vita.

Cosa vedere in Campania a fine ottobre

Il periodo che va da fine ottobre a inizio novembre è uno dei preferiti di grandi e piccini per mettersi in marcia. E in Italia non mancano le mete per festeggiare Halloween spendendo pochissimo. Se invece vogliamo unire relax, camminate e cultura il luogo ideale è il celebre Miglio d’Oro. Ovvero il tratto di strada che in passato collegava Ercolano a Torre del Greco. Un percorso meraviglioso che oggi tocca le 4 miglia di lunghezza e che parte dal Palazzo Reale a Napoli per terminare con quello di Portici.

La storia del Miglio d’Oro

Ci sono due motivi per cui questo piccolo tratto di strada ha assunto questa denominazione così suggestiva. Il primo sono le splendide coltivazioni di agrumi che si possono ammirare nei giardini lungo il percorso. Il secondo sono le bellezze architettoniche che lo costeggiano dall’inizio alla fine. Più di 100 ville ed edifici costruiti a partire dal 1700 in poi che rappresentano l’apice del Barocco Italiano.

Tutto partì da Carlo di Borbone che, innamorato della passeggiata, decise di far costruire proprio a Portici la sua residenza estiva. Fu solo il primo. In seguito l’alta società dell’epoca seguì l’esempio e iniziò a incaricare i migliori architetti di progettare le ville e i giardini che ammiriamo ancora oggi.

Ponte dei Morti in Campania tra storia, architettura e panorami da sogno

Se amiamo lo stile architettonico del 1700 e 1800 e vogliamo immergerci in un’atmosfera da sogno il Miglio d’Oro è davvero imperdibile. Tra le ville che meritano una sosta durante la passeggiata citazione d’obbligo per Villa Campolieto e Villa Aprile.

La prima è stata set di alcuni film italiani e sorge a spiovente sul mare. La seconda ospita un enorme parco in cui potremo ammirare cascate, grotte e strutture in perfetto stile neoclassico.

La vera bellezza di questa passeggiata, però, è il panorama. Uno scorcio incredibile su tutto il Golfo di Napoli da cui è possibile vedere le isole di Capri e Procida. Una location che potrebbe rivelarsi il soggetto perfetto per le nostre foto.

