Mercati che sembrano indecisi nel breve termine. Nel lungo invece, nonostante alcuni oscillatori proprietari continuino a segnalare che forse un bottom sia stato segnato, non si ravvisano i segnali dai grafici che confermano questa previsione.

Quindi, fino a quando non si verificheranno questi swing, nel breve termine si potrebbe assistere a un andamento altalenante dei prezzi. Investire e guadagnare in questi contesti è difficile, perchè i falsi segnali potrebbero essere continui. Ci sono però delle indicazioni e dei fattori che fanno pensare che ci potrebbero essere 3 azioni con cui battere il mercato e che potrebbero portarsi al rialzo fin da subito. In un mercato azionario che scende ci possono essere titoli che vanno controcorrente, e potrebbero rappresentare una buona occasione di guadagno per coloro che a Piazza Affari non amano puntare al ribasso con operazioni allo scoperto.

Perchè delle azioni potrebbero continuare a salire?

I motivi possono essere i più disparati per far puntare su alcuni azioni piuttosto che altre.

Fra i tanti possibili, ci sono 3 fattori che potrebbero far preferire un investimento:

tendenza definita dei grafici; sottovalutazione secondo le stime degli analisti; news in arrivo, ad esempio lo stacco di un alto dividendo nei prossimi mesi, oppure l’approvazione di una trimestrale attesa migliore delle precedenti, o ancora l’avverarsi di condizioni che potrebbero far salite gli utili della società.

3 azioni con cui battere il mercato che continua a scendere

I nostri Trading system ritengono che per i 3 motivi indicati nel paragrafo precedente, Generali Assicurazioni (MIL:G), Intesa Sanpaolo e Poste Italiane potrebbero continuare a salire.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 15,17. Una chiusura settimanale inferiore a 4,8145, potrebbe arrestare la salita. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 14,84.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,9154. Una chiusura settimanale inferiore a 1,8484, potrebbe arrestare la salita. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 1,8674.

Poste Italiane, ultimo prezzo a 8,308. Una chiusura settimanale inferiore a 8,1224, potrebbe arrestare la salita. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 8,15.

I livelli indicati varieranno di settimana in settimana.

