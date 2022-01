Sono tante le misure preventive messe a punto dal Governo per contenere la crisi epidemiologica e diminuire il rischio di contagi. Pertanto, onde evitare assembramenti, tra i vari Decreti contenitivi è stata emanata anche l’ordinanza n. 849 del 21 gennaio 2022. Quest’ultima ha disposto l’anticipazione del termine di pagamento delle pensioni corrisposte dall’INPS.

In particolare sono state anticipate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2022 il pagamento delle pensioni, degli assegni sociali e delle indennità di accompagnamento spettanti. Come indicato anche nell’articolo in cui sono indicate anche le sorprese per i pensionati nel cedolino di febbraio. Ma Poste Italiane avvisa che anche senza SPID e Green Pass ha previsto un’alternativa speciale per alcuni pensionati. Grazie a questo servizio offerto la pensione arriva comodamente a casa propria.

Poste Italiane avvisa che anche senza SPID e Green Pass la pensione può arrivare gratuitamente a casa propria

Com’è ormai a tutti noto dal primo febbraio 2022 per accedere negli uffici pubblici, entrare in banca o entrare alla posta è necessario il certificato verde. In alternativa ci si dovrà sottoporre a tampone. Una spesa non di poco conto soprattutto per i titolari di pensioni minime, che saranno costretti a spendere 15 euro mensilmente per accedere agli uffici.

Tuttavia pochi sanno che Poste Italiane ha previsto un servizio grazie al quale i pensionati possono ricevere, senza costi aggiuntivi, a casa propria la pensione. In particolare Poste Italiane insieme all’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale si potranno delegare i Carabinieri al ritiro della pensione. Questo servizio è per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono in contanti le prestazioni previdenziali presso gli uffici postali.

Come funziona questo servizio

Costoro potranno chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando i Carabinieri. Questo importante servizio offerto durerà per tutto il periodo d’emergenza Covid, in modo che i pensionati in difficoltà non dovranno recarsi più personalmente agli sportelli. Pertanto, chi ne farà richiesta alle Poste, rilasciando un’apposita delega vedrà recapitarsi dai Carabinieri direttamente presso il proprio domicilio la pensione. Non potrà, però, fruire del predetto servizio, chi abbia già delegato al ritiro altre persone, abbia un Libretto o conto postale. Nonché vivano con familiari o comunque che questi siano nelle vicinanze.

I pensionati che vogliano avere maggiori informazioni potranno contattare il numero verde 800 556670 o la più vicina stazione dei Carabinieri.

Approfondimento

