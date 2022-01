Consumare un affettato magro per consuetudine è possibile se dobbiamo portare avanti un regime alimentare equilibrato. Tra gli affettati magri sono annoverati la bresaola, il prosciutto crudo ma anche il cotto. Eppure molti non sanno che, tra i più leggeri e al contempo saporiti, rientra l’affettato di tacchino, meglio conosciuto come fesa di tacchino.

Come condire la fesa di tacchino

Questo salume è tra i più magri che ci sia e farlo rientrare tra le nostre pietanze ci permetterà di variare la nostra alimentazione. È possibile condirlo in maniera leggera e delicata e creare dei piatti davvero gustosi.

Ecco perché è possibile usare l’affettato di tacchino in modo sano accompagnandolo con verdure e formaggi magri, ad esempio.

Quindi prendiamo le fette di fesa di tacchino e poniamole su un ripiano. In una terrina mettiamo il formaggio light di nostro gradimento o uno yogurt greco. Laviamo i ciuffi di rucola e facciamo scolare bene l’acqua in eccesso. È meglio che la rucola sia il più asciutta possibile. Tritiamola finemente e mescoliamo insieme al formaggio.

Tagliamo i pomodori a dadini piccoli ed eventualmente puliamoli dai fastidiosi semini.

Aggiungiamo anche questi al formaggio e alla rucola. A questo punto non rimane che aggiungere qualche oliva nera denocciolata che sia ben scolata e non oleosa e condiamo.

Un tocco di erba cipollina può insaporire il tutto. Lasciamo a riposo per almeno 10 minuti.

Con questo affettato magro potremmo preparare dei piatti unici straordinari da condire con olio e limone e rimanere in forma

Adesso siamo pronti per mettere l’impasto al centro della fetta di fesa e arrotolare delicatamente. realizziamo gli involtini con tutte le fette e riponiamole su un piatto di portata. A questo punto condiamo con un goccio di olio e la spruzzatina di mezzo limone.

Per rendere questo piatto caldo e fragrante potremmo passare gli involtini dentro una padella bene calda. Il consiglio è di dare una breve scottata da una parte all’altra degli involtini e riporre sul piatto di portata successivamente. Condire con olio e limone come precedentemente detto. Possiamo accompagnare con abbondanti verdure di stagione per formare un piatto unico.

Se invece desideriamo realizzare un carpaccio con la fesa di tacchino ne prepareremo uno in pochissimi minuti. Stendiamo il capaccio su un piatto, dentro una ciotolina emulsioniamo olio con un po’ di limone e pepe. Irroriamo il tacchino con questo composto e mettiamo in frigo. Prima di mangiare aggiungiamo rucola e scaglie di grana. Avremo una delicata alternativa al carpaccio di bresaola che farà leccare i baffi a tutta la famiglia.

Dunque, ecco che con questo affettato magro potremmo preparare numerosi piatti leggeri e gustosi, basta metterci un po’ di fantasia.