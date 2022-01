La nostra casa è il luogo che ci accoglie quando rientriamo e dove trascorriamo i momenti più piacevoli della giornata. È qui che conversiamo con la nostra famiglia, incontriamo gli amici e guardiamo la partita della squadra del cuore. Accoccolati sul divano riflettiamo sulla nostra vita, sulle persone che abbiamo incontrato e su quello che ci riserva il futuro. Ci piace sognare un mondo diverso e senza conflitti dove ognuno si senta in perfetta armonia. Per questo dobbiamo scegliere per il nostro rifugio elementi che lo rendano caldo e confortevole.

Caldi e morbidi, in varie forme e tessuti, oltre ai quadri e alle lampade, questi tappeti abbelliscono la casa e aggiungono un tocco di raffinatezza

Sono morbidi al tatto e splendidi alla vista e possono conferire carattere alla nostra casa, soprattutto se usati a parete

Stiamo parlando dei tappeti. La scelta è molto varia, sia per le dimensioni sia per i materiali e i colori, e va fatta in base ai propri gusti e allo stile che si predilige. Il tappeto deve armonizzarsi con gli altri elementi dell’ambiente, con i mobili e i pavimenti. Si possono creare infinite possibilità di arredo attraverso la combinazione di materiale, stile e dimensione.

La forma rettangolare è sicuramente la più usata, perché si adatta meglio agli spazi da occupare. Il tappeto rotondo è meno usato ma più eclettico. Può infatti essere inserito in una zona di passaggio oppure valorizzare un tavolo della stessa forma.

Per una soluzione originale si possono usare tappeti sovrapposti, ma diversi per stile e grandezza. Può essere una scelta conveniente, in quanto le grandi dimensioni hanno prezzi più elevati, ma anche di effetto per conferire dinamicità alla stanza. Si potrebbero usare tappeti già presenti in casa, ma troppo piccoli per l’ambiente che vogliamo arredare.

Nella scelta dei materiali è importante considerare la sensazione tattile che si prova a piedi nudi. Per questo la scelta dovrebbe essere orientata verso le fibre naturali di grande morbidezza e sericità.

I tappeti a parete

Una soluzione originale ci arriva dagli interior designer che ci suggeriscono di appendere i tappeti alle pareti come se fossero quadri. È una scelta di grande impatto visivo. Possiamo usarli in salotto per coprire un’intera parete o dietro il divano per valorizzarlo. In camera da letto il tappeto può essere collocato dietro la testiera o può sostituirla.

