Per contrastare i fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale e lavoro in nero la normativa fiscale italiana ha posto un limite alla circolazione e all’uso dei contanti. Qui abbiamo spiegato quali sono i limiti e le regole per l’uso dei contanti a partire da domani 1°luglio 2020. Oggi, rispondiamo ai lettori che ci chiedono se è possibile prelevare tutti i soldi in banca senza essere segnalati.

Posso prelevare tutti i soldi in banca senza essere segnalato?

Come anticipato da domani non saranno più ammessi pagamenti in contanti oltre la soglia di 1.999,99 euro, pena sanzione pecuniaria fino a 50mila euro. Questi limiti non includono le operazioni che riguardano il versamento nonché il prelievo dei contanti sul proprio conto corrente. In linea teorica, è pertanto, possibile ritirare tutti i propri soldi da un conto corrente. Non vi sono particolari vincoli di deposito minimo, né blocchi al prelievo contanti.

Tuttavia, l’articolo 3 del decreto dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) stabilisce che:

-gli Istituti bancari e le Poste Italiane sono tenuti a fornire i riferimenti di movimentazione di soldi contanti di importo pari o superiore a 10mila euro mensili.

Anche quando l’operazione è realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore. Inoltre, la normativa sull’antiriciclaggio prevede, obbligatoriamente, la presenza di un intermediario abilitato per il prelievo di importi superiori ai 12.500 euro.

La segnalazione all’Uif

La banca di fronte a una richiesta del cliente di prelevare tutti i soldi sul conto corrente deve ricevere dallo stesso dei chiarimenti.

Se il cliente vuole prelevare tutti i soldi in banca per trasferirli in altra banca su di un altro conto corrente, può farlo semplicemente con un giroconto. Potrebbe, pertanto, destare sospetti una richiesta del genere. Inoltre, se la cifra supera i limiti consentiti, alla richiesta di prelevare tutti i soldi seguiranno i controlli di routine. Inevitabilmente, gli istituti bancari in presenza di operazioni sospette dovranno segnalare all’autorità antiriciclaggio i movimenti di denaro.