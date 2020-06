La pandemia ci ha riportato sulla terra in materia di igiene e sanificazione. Forse, in effetti, avevamo rallentato la presa e l’attenzione sulle norme più intransigenti di detergenza e prevenzione. Adesso che ci sanifichiamo le mani e disinfettiamo tutte le superfici, prestiamo attenzione a quando 420 mila batteri sono pronti a invadere casa nostra. I nostri lettori meno giovani ricorderanno quando nei primi anni 2000 si scatenò il morbo di “mucca pazza”, che coinvolse il mondo intero. Senza entrare nel merito di come nacque e quanto proliferò, gli inglesi introdussero in tutti i luoghi pubblici le vaschette per detergere le scarpe. Entrando nei musei, nelle chiese, nei luoghi di interesse, all’ingresso bisognava passare in apposite vaschette sterilizzanti che pulivano le scarpe. Questo perché la maggior parte dei batteri che introduciamo in casa, si trovano proprio nelle nostre scarpe!

Almeno 6 buoni motivi per togliersi le scarpe appena entrati

Quando 420 mila batteri sono pronti a invadere casa nostra, la prima cosa da fare è lasciare quindi le scarpe fuori. O, comunque rimuoverle il prima possibile! Ecco quindi almeno 6 buoni motivi per toglierle:

A) Per rilassarsi e far riposare il piede

B) Per lasciare i batteri alla porta

C) Per usare meno detersivi e inquinare meno

D) Perché camminare scalzi fa bene

E) Per non rovinare parquet e pavimenti

F) Per mantenere i pavimenti più puliti e igienizzati

Altri benefici del camminare senza scarpe

Posto quindi che, prima ci togliamo le scarpe e prima eliminiamo i batteri da casa, camminare scalzi, dicono anche i medici, fa bene alla salute! Secondo i meditatori e gli appassionati di discipline orientali infatti, l’uomo nasce scalzo, e, scalzo si immerge nuovamente nella natura. Un abbraccio alle origini, quindi. Ma attenzione che, soprattutto per i bambini, l’utilizzo delle scarpe anche in casa, soprattutto quelle sportive, strette e aderenti, rischia di far diventare i piedi piatti. Meglio virare sulle calze antiscivolo e permettere ai piedi di respirare e muoversi liberamente. Non dimentichiamo poi, che, nella lista dei rumori molesti tra vicini, camminare con le scarpe in casa, si mantiene saldamente sul podio, assieme alla televisione alta e alle cene in terrazza!