Trovare un lavoro oggigiorno non è sempre un’impresa facile. Tanto più se si ricerca un lavoro che consenta di avere una certa stabilità e sicurezza economica, indispensabile per i propri progetti.

Ad esempio, per andare a vivere da soli o mettere su famiglia.

Fortunatamente il tanto agognato e sognato posto fisso non sempre è pura fantasia. Spesso questa opportunità si presenta nei concorsi pubblici, ed è assolutamente da non perdere.

È il caso di questo concorso al quale ci si può iscrivere.

Possibilità di lavoro a tempo indeterminato per varie figure in questo concorso con un solo test a crocette

Dalle ore 12 del 7 gennaio alle ore 14 del 7 febbraio apre le iscrizioni un concorso indetto dal Ministero dello sviluppo economico. In palio 225 posti a tempo pieno e indeterminato per personale non dirigenziale di area terza, in posizione economica F1.

La domanda potrà essere inoltrata solo per via telematica sul sito RIPAM, dopo essersi registrati. Richiesto il possesso di posta elettronica certificata (PEC), nonché di identità digitale (SPID). Per quanti ne fossero sprovvisti, sarà utile sapere che è possibile fare lo SPID non solo alle Poste ma anche in quest’altro comodissimo posto.

Inoltre, bisognerà procedere al versamento di 10 euro come quota di partecipazione.

Il concorso prevede una sola prova scritta a risposta multipla, differenziata per le varie figure ricercate.

Requisiti e figure ricercate

Si ricercano i seguenti profili così ripartiti:

120 funzionari tecnici delle telecomunicazioni, con competenze in elettronica e in sistemi di telecomunicazioni;

45 funzionari informatici, con competenze in informatica e sicurezza informatica;

50 funzionari tecnici, con competenze in automazione, ingegneria civile, edile, elettrica ed elettronica, nonché in fisica, biologia e chimica;

10 funzionari statistici, con competenze in scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie, matematica applicata.

Requisito è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea, diploma di laurea, laurea magistrale o specialistica.

I candidati dovranno affrontare 40 quesiti in 60 minuti, dove potranno ottenere un punteggio massimo di 30. Si considererà superata la prova con un punteggio non inferiore a 21.

Per approfondire le prove e le materie per ogni profilo, si invita a leggere il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I titoli di studio saranno valutati attribuendo 1,5 punti per ogni voto ottenuto da 107 a 110, 0,5 per la lode. Altri punti attribuiti per ulteriori titoli sono consultabili sul bando, per un massimo di 10 totali.

Dalla somma dei punti ottenuti nella prova e di quelli della valutazione dei titoli, si andrà a stilare una graduatoria. Chi si troverà in posizione utile rispetto al numero di posti in palio otterrà il lavoro.

Da non perdere quindi la possibilità di lavoro a tempo indeterminato per varie figure in questo concorso con un solo test a crocette.