Il 2023 ha visto diverse materie prime salire, e fra queste ricordamo argento, oro e succo d’arancia. Come sarà il 2024? Ancora molti analisti dibattono se questo sarà un anno di recessione economica o di soft landing. Gli ultimi dati pubblicati non hanno dato indicazioni precise in merito e quindi si attenderanno gli altri delle proissime settimane/mesi ma anche le indicazioni che verranno dai prossimi meeting delle Banche centrali. Dopo il forte ribasso dello scorso anno e dall’agosto del 2022 ci sarà la riscossa del Natural gas nel 2024?

Le previsioni degli analisti e stagionalità

La domanda di gas naturale è ciclica e stagionale, essendo più alta in inverno per le temperature rigide e per l’esigenza di riscaldamento e più bassa in estate. Per questo motivo tende ad aumentare la domanda di gas nei mesi di gennaio e febbraio, e a scendere fra luglio e agosto. C’è da aggiungere che l’utilizzo del gas naturale per generare elettricità, ha leggeremnte modificato questa ciclicità.. Ciò porta a un nuovo salto di domanda in estate quando il gas serve per alimentare gli impianti di raffreddamento e condizionatori. Questo aumento estivo rimane comuqnue inferiore al picco invernale ma non è da sottovalutare.

Ci sarà la riscossa del Natural gas nel 2024? I livelli grafici da monitorare

La materia prima ha segnato nel corso dell’anno 2023 il minimo a 2,105 e il massimo a 5,784. Nelle ultime settimane il prezzo medio si è aggirato intorno a 3,15/3,30.

Cosa attendere da ora in poi?

In base ai nostri calcoli statistici al momento è bassa la probabilità che durante quest’anno possano essere segnati minimi inferiori al 2023. I prezzi previsti al rialzo per i prossimi 3/6 mesi vengono individuati in area 3,70, da dove passano akcune trend line che partono dai minimi e massimi degli ultimi anni. La resistenza più importante da ora ai prossimi mesi è posta in area 3,70 circa.

