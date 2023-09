Attendevamo un ribasso da inizio agosto (il 4 scadenza un nostro setup rosso) fino alla prima decade di settembre. Doveva essere un veloce movimento ribassista del 7/10% per poi preparare il rally fino alla formazione del massimo annuale fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Oggi siamo in un livello temporale dove si affollano divergenze positive sugli oscillatori e la recente tenuta di supporti primari. Questo è un punto decisivo fino al prossimo setup rosso del 30 novembre. Possibile ripresa al rialzo per Wall Street? Non neghiamo questa probabilità che rimane ancora elevata.

I motivi del ritracciamento

All’inizio il movimento ribassista veniva visto come un ritracciamento tecnico salutare. I soliti noti, che continuano a gridare all’armageddon dei mercati e continuano a stare a bordo campo, nonostante il mercato sia salito dai minimi di oltre il 20/25%.

Perchè si scende? La solita preoccupazione dell’inflazione e dei tassi alti. Si continua ad affermare che alle porte ci sia una recessione globale. Francamente noi non vediamo questa elevata possibilità ma potremmo anche sbagliarci. Come regolarsi quindi? Semplice, guardando i grafici di lungo termine. Al momento non si sono ancorra formati swing ribassisti e non si ravvisano divergenze negative. Quindi tutto è possibile ma ancora al rialzo.

La seduta di contrattazione del 7 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.500,73

Nasdaq C.

13.748,83

S&P500

4.451,14.

Possibile ripresa al rialzo per Wall Street? I livelli da monitorare

Quali sono i livelli che potrebbero permettere la ripresa del rialzo? Attendiamo infatti l’inizio di forti ribassi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Le medie a 200/400 e 600 settate su diversi time frame sono ancora orientate al rialzo. Siamo comunque a un punto decisivo e dobbiamo capire se il rimbalzo della scorsa settimana sia stato quello del gatto morto, o la preparazione alla rottura delle resistenze.

Lettura consigliata

Le valige Louis Vuitton di Elisabetta Gregoraci: costi e modelli glamour. È possibile trovarle scontate?