I teli mare si sono rovinati? Non buttarli! Li puoi riciclare in tanti modi utili in casa risparmiando soldi 

Sabbia e salsedine possono aver rovinato i teli mare. Se stai pensando di buttare i tuoi teli mare nella spazzatura, fermati immediatamente e leggi subito questo articolo. Ti stiamo infatti per svelare numerosi riutilizzi geniali che ne puoi fare.

I teli mare sono grandi asciugamani, in genere in spugna, che stendiamo su lettini di spiaggia o piscina, o direttamente sulla sabbia. Si tratta di un capo di biancheria che si rovina facilmente a causa dei lavaggi ricorrenti ed anche per via del contatto diretto con sale e cloro. Anche il sole, poi, li rovina, sbiadendone i colori. Di solito, i teli mare fanno la loro buona funzione per un paio di stagioni al massimo. Poi sono praticamente da buttare perché diventano secchi e ruvidi, perdendo la originaria morbidezza.

I teli mare si sono rovinati? Non buttarli!

L’arte del riciclo è un hobby che può rivelarsi molto remunerativo. Trasformando un capo qualsiasi o un oggetto in qualcosa di diverso dalla sua funzione originaria, possiamo infatti ottenere un capo nuovo, utile per una nuova mansione. In tal modo, si risparmiano un sacco di soldi evitando di comprare oggetti nuovi. Nel caso del riciclo dei teli mare, basta avere a portata di mano ago, filo e un minimo di capacità manuali. Non serve essere esperte sarte! Ecco alcune idee su come poter riciclare i teli mare, riducendone le dimensioni in base al bisogno.

Tappetino per il bagno da mettere fuori dalla doccia oppure sotto il lavabo;

presine per pentole e teglie da forno;

tappetino salva-goccia da sistemare sotto il lavello della cucina;

pattine per non rovinare pavimentazioni delicate come il parquet;

asciugamani “brutti” utili quando si fanno i lavori “pesanti” in garage o giardino.

Altre idee per riciclarli

I teli mare si sono rovinati? Non buttarli! Ecco altre idee su come poterli riutilizzare.

In vista della stagione invernale, coi teli mare si possono realizzare degli utilissimi para spifferi per porte e finestre. Il procedimento è davvero molto semplice e non servono neppure ago e filo. Basta semplicemente tagliare il telo della misura desiderata, mettere della colla a caldo all’estremità e cominciare ad arrotolare il tessuto. Infine, sigillare il rotolo con altra colla o con dei nastrini per un risultato più gradevole anche dal punto di vista estetico.

I più abili possono ricavare da un vecchio telo mare anche simpatici peluche per bambini. Come sempre, per prima cosa, il telo va tagliato della misura preferita, e poi creare la forma desiderata (orsetto, serpente, caramella…) con degli elastici.

