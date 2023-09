Le valige Louis Vuitton di Elisabetta Gregoraci: costi e modelli glamour. È possibile trovarle scontate?

Da quando conduce Battiti Live in estate le valigie hanno occupato un posto ancora più importante nella sua vita. La famosa conduttrice è sempre legata a marchi favolosi e in pubblico appare impeccabile e fascinosa. Scegliere dal suo guardaroba è impresa ardua. È necessario tanta organizzazione.

Si sono tenute a Bari e Gallipoli le serate Radio Norba Cornetto Battiti Live tra giugno e luglio. Elisabetta Gregoraci ha illuminato lo show come ogni anno. Su Instagram troviamo documentata la partenza della showgirl per Bari dove si è tenuta la conferenza stampa. 5 trolley stracolmi e tutti griffati per contenere i diversi outfit da proporre agli spettatori ammirati.

Maglietta nera e borsa Birkin Hermès bianca in pelle vintage da 30 mila euro, le valigie come sempre Louis Vuitton, valore 3.000 euro l’una. Difficile viaggiare comodamente con tanta roba al seguito, ma queste valigie aiutano grazie a materiali resistenti, tecnologia, possibilità di personalizzarle. Ciò che le star del panorama sportivo, musicale e fashion apprezza in questi prodotti di lusso è la capacità di garantire libertà di movimento. Lo dimostrano le collaborazioni con tanto di campagna pubblicitaria ad hoc di personaggi come Giselle Bundchen e Lionel Messi.

Nuove uscite

Le valige Louis Vuitton di Elisabetta Gregoraci hanno standard elevatissimi. La resistenza è fondamentale quando si tratta di un Vip che viaggia così di frequente. Tappa in Kenya nelle strutture alberghiere di Briatore, inverno a Dubai, abiti costosi che devono essere ripiegati con cura e conservati in valigia senza che si rovinino. In diverse foto il marchio è in evidenza, anche quando si tratta dell’abbigliamento casalingo. Sono famose le foto in cui lei posa in casa con un paio di sneakers sempre Louis Vuitton del prezzo di 1.000 euro.

La nuova collezione di valigie Louis Vuitton prevede i modelli classici Trolley Horizon 55 con prezzi che variano da 2.800 euro a 3.800 euro, i modelli Lv x Yk con prezzi che variano da 2.990 euro fino a 3.300 euro e le Heritage Horizon 50 che costano 3.100 euro. Ci sono anche i modelli con dimensioni maggiori come il trolley Horizon 70 che costa 3.300 euro.

Le valige Louis Vuitton di Elisabetta Gregoraci e il problema dei falsi

Possiamo trovare modelli più economici ma il prezzo non si scosta di molto. Sul sito ufficiale è in vendita il modello Pégase al costo di 2.800 euro. Difficile trovare sconti che rendano questi beni di lusso alla portata di tutti. Possiamo però ricorrere all’usato.

Sul sito Joli Closet troviamo una Satellitare 65 a 1.500 euro, sul sito Collector Square troviamo una Sirius al prezzo di 750 euro e sul sito 1stdibs troviamo una Pégase 55 al prezzo di 2.350 euro. Sempre sul sito Joli Closet si trova in vendita una valigia Presidente vintage davvero affascinante al prezzo di 1.405 euro. Questo marchio propone tantissime alternative ma i prezzi sono elevati. Anche con l’usato per avere una di queste valigie è necessario un sacrifico. Facciamo attenzione ai falsi perché il marchio Louis Vuitton è uno dei più colpiti. Per capire se il prodotto è originale diamo uno sguardo alle parti in metallo che devono essere di ottone o d’oro. Guardiamo rivetti, tiretti e anelli, nelle borse e nelle valigie originali sono tutti marchiati e non ci sono sbavature.