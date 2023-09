Quanto costa una pulizia del viso dall’estetista? Ecco quanto spendi e perché è importante per il corpo

L’estetista è una delle specialiste nella cura del corpo. Ma quanto si spende per un’accurata pulizia del viso? Vediamo i costi. Inoltre, scopriamo perché non bisognerebbe rinunciarvi, ma ripeterla regolarmente.

Prendersi cura di sé stesse è importante, per mantenersi giovani e attraenti. Il centro estetico è il luogo in cui ci facciamo belle, quando non abbiamo voglia del fai da te. Ma se spesso ci andiamo per la depilazione o farci le unghie, raramente pensiamo alla pulizia del viso. Eppure, dovremmo mettere in pratica questo procedimento regolarmente, data la sua rilevanza. Se anche tu hai intenzione di recarti dall’esperto di bellezza a questo scopo, potrebbe interessarti conoscere il prezzo.

Quanto costa una pulizia del viso dall’estetista di fiducia?

La pulizia facciale ha dei vantaggi sotto svariati punti di vista. In generale, bisognerebbe sottoporsi a questo procedimento in modo costante, almeno ogni 6 settimane. L’estetista è la persona ideale a cui rivolgersi, perché dispone degli strumenti adeguati allo scopo. Un lavoro attento contribuisce e rendere la pelle più luminosa e anche più sana.

Non vi è una cifra precisa con la quale si può stimare quanto costa una pulizia del viso dall’estetista. Molto dipende dal trattamento e dal tipo di pelle di ognuna. Tuttavia, è possibile tracciare delle spese generali che ci permettono di avere un’idea. Nello specifico, la tariffa standard dovrebbe aggirarsi sui 40 euro a testa. Questo vale ovviamente per il trattamento di base, anche se per informazioni più dettagliate è meglio contattare il centro presso il quale ci si recherà.

Un modo per risparmiare, se si è capaci

Per ridurre i costi della pulizia, si potrebbe tentare col fai da te. La prima operazione è quella di aprire i pori della pelle. Per farlo, si potrebbe esporre il viso al vapore generato da una pentola riempita con acqua calda. Fatto questo, si procede con uno scrub detergente. Lo si può fare in casa con bicarbonato, acqua e miele o altri ingredienti idonei. Terminata l’applicazione è bene risciacquare il viso con latte detergente o acqua di rose.

A questo punto si potrà creare una maschera casalinga, utilizzando gli ingredienti migliori per il nostro tipo di cute. Per esempio, si può utilizzare l’avocado per le pelli secche, o l’aloe vera per le più delicate. Un bel tonico astringente (es. decotto di rosmarino, prezzemolo o the verde) e una crema idratante completeranno il trattamento di bellezza.