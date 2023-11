Siamo in un momento molto particolare per i prezzi dei listini americani. Questi dovranno decidere se procedere spediti al rialzo fino al setup del 30 novembre, oppure scendere fino a quella data. L’alternanza dei nostri setup rossi, che funziona con probabilità del 70% (così negli ultimi 20 anni) ci fa ritenere che si arriverà a quella data con un minimo. Sarà così? Vedremo cosa accadrà. Frattanto riteniamo che ora sia possibile l’inizio di un ritracciamento sui mercati di Wall Street.

Le trend line si dovrebbero far sentire

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 21 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.088,29

Nasdaq C.

14.199,98

S&P500

4.538,19.

Il forte rialzo iniziato proprio nel giorno in cui è scaduto il nostro setuo annuale nero (il 30 ottobre) ora è giunto ad un punto di verifica importante. In questo momento si quadra non solo il tempo ma anche i prezzi che sono a stretto contatto con trend line che scendono dai massimi del mese di luglio inizio agosto.

Vediamo cosa monitorare nei prossimi giorni.

Per rpima cosa la scadenza del nostro setup rosso del 30 novembre. E poi si avranno conferme con elevate probabilità che il peggio sia passato dalle chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Inoltre, che la chiusura della seduta di questo venerdì sia superiore ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.205

Nasdaq C.

13.687

S&P500

4.393

Possibile l’inizio di un ritracciamento sui mercati di Wall Street

Oggi è una giornata molto importante e il segnalle che possa iniziare un ritracciamento, verrà dato da una discesa sotto i minimi della seduta di contrattazione di ieri. Vedremo cosa accadrà da oggi in poi. Cosa monitoreremo con grande attenzione? La data del 30 novembre e come si arriverà ad essa.

