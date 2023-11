Nel 2024 resterà in vigore ancora una misura assai particolare che consente di andare in pensione senza i 20 anni di contributi minimi che servono alla pensione di vecchiaia ordinaria. Infatti basterebbero 15 anni a determinati lavoratori per accedere comunque alla loro pensione di vecchiaia. Sono tre le vie che possono essere sfruttate. E si tratta delle deroghe Amato che sono 3. Ecco come si fa a sfruttare queste misure.

Andrà in pensione nel 2024 anche chi ha solo 15 anni di contributi versati

La pensione di vecchiaia a 67 anni di età nel 2024 si continuerà a prendere sempre con 20 anni di contributi. Anche chi non ha versamenti prima del 1996, potrà accedere alla pensione di vecchiaia senza più il limite di importo minimo che era fissato ad 1,5 volte l’assegno sociale. Ma senza i 20 anni di contribuzione si potrà andare in pensione comunque se l’interessato rientra in una delle tre deroghe Amato. Si tratta di una vecchia normativa che consentirà anche nel 2024 di andare in pensione con 15 anni di versamenti. Ma ognuna delle singole deroghe hanno le loro regole.

Discontinui, versamenti volontari e cosa serve per andare in quiescenza con 15 anni di contributi

Andrà in pensione nel 2024 chi già al 31 dicembre 1992 aveva maturato 15 anni di versamenti. Il lavoratore che nel prosieguo della carriera non è riuscito ad arrivare ai 20 anni che servono, può accedere alla pensione comunque se ha il requisito prima citato. La seconda deroga riguarda i lavoratori che al 31 dicembre 1992 erano già stati autorizzati ai versamenti volontari dall’INPS. Il lavoratore anche se non ha mai versato i contributi volontari, può comunque accedere alla quiescenza con 15 anni di contributi nel 2024. Quindi basta l’autorizzazione INPS al 31 dicembre 1992. Infine, la terza deroga che riguarda i lavoratori discontinui. Chi ha almeno 10 anni di lavoro non coperti da 52 settimane di contributi, con una anzianità contributiva di 25 anni, può accedere alla pensione con 15 anni di contributi. Quindi, bastano 15 anni ma il primo contributo deve essere vecchio di 25 anni rispetto alla data di pensionamento.