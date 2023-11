Ribasso in arrivo per le azioni BFF Bank?-Foto da pexels.com

Uno dei motivi per i quali spesso viene comprato un titolo azionario è il suo dividendo. In questo articolo ci occuperemo di azioni dall’interessante dividendo che nei prossimi giorni potrebbero accelerare al ribasso. Potrebbe, quindi, concretizzarsi un’interessante occasione di acquisto.

Le azioni BFF Bank distribuiscono da sempre interessanti dividendi

Come si vede dal grafico negli ultimi anni, con l’eccezione della catastrofe covid, il titolo BFF Bank ha sempre distribuito un ottimo dividendo con rendimento sempre superiore al 7%. È anche importante notare che il payout del dividendo è a livello contenuto, intorno al 60%.

I punti di forza e di debolezza

I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori, per cui è particolarmente redditizia. La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,23 per 2023 e di 8,99 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato.

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell’azienda.

Azioni dall’interessante dividendo che nei prossimi giorni potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 21 novembre a quota 9,785 €, in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere segnato i massimi storici, le quotazioni di BFF Bank potrebbero andare incontro a un’accelerazione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno ritracciato dai massimi, ma non hanno ancora rotto al ribasso il primo ostacolo lungo il percorso ribassista. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbe essere decisivo vedere cosa accadrà in prossimità di area 9,704 €.

