Possiamo rinunciare alle sudate in palestra perché per sembrare più magre, alte e snelle possiamo lasciarci ispirare da questa tendenza primaverile

Potrebbe capitarci di non essere pienamente entusiasti del nostro aspetto fisico. In alcuni casi, mimetizzare sotto gli abiti qualche chilo in eccesso diventa una vera e spropria sfida, con la quale siamo costretti a batterci nel quotidiano. Proprio durante la primavera, armati di pazienza e buona volontà, iniziamo a preoccuparci per la fatidica prova costume. E così, nonostante i mille impegni, trascorriamo lunghi e intensi pomeriggi in palestra. Pochi mesi e poco tempo nella speranza di poter dimagrire in fretta quella parte del nostro corpo che proprio non sopportiamo. E infatti, con il tempo agli sgoccioli, non sempre riusciamo ad ottenere i risultati sperati. Spesso, proprio la mancanza di costanza potrebbe remarci contro. Per fortuna le tendenze nel mondo della moda potrebbero porgerci una piacevole mano anche durante la primavera del 2022.

Ritorni

L’incantevole mondo della moda si lascia amare e apprezzare anche e soprattutto per capi d’abbigliamento che nel tempo ritornano. Ce ne sono alcuni che impreziosiscono stili e look, rendendoli nel corso del tempo una vera e propria tendenza. E così, sempre più di frequente possiamo lasciarci coccolare, ispirare e ammaliare da capi e look che tornano prepotentemente protagonisti. Abbiamo assistito, in vista della prossima primavera, al ritorno di un indumento capace di esaltare la femminilità anche a 50 anni. Pertanto, con capi d’abbigliamento e tendenze, la moda riesce sempre e comunque a sorprenderci, adattandosi alle nostre esigenze. In tal senso, con il ritorno di alcune tendenze, possiamo rinunciare alle sudate in palestra grazie agli outfit che si adattano alle nostre necessità.

L’armadio della nonna

Durante la prossima primavera, torna in voga la tendenza granny chic. Il nostro armadio potrebbe tingersi ancora una volta di capi e sfumature retrò, ispirate all’abbigliamento della nonna. Potremmo ispirarci a questa tendenza per realizzare i nostri accostamenti preferiti. Tra casual ed elegante, per essere sempre al top durante la quotidianità. Sfumature colorate, abiti ampi, pullover larghi, gonne morbide dall’effetto infeltrito e tacco grande e quadrato, potrebbero aiutarci a snellire e slanciare la nostra figura. Sono diversi i capi d’abbigliamento che potremmo ripescare nell’armadio della nonna. Dai comodi cardigan colorati con fantasie vintage, alle camicie con il colletto ricamato. I look si plasmano e assumono un’identità ben precisa. Tornano in voga i suggestivi colori accesi degli anni ’70, ma anche le delicate cuciture con i richiami al mondo floreale.

Possiamo rinunciare alle sudate in palestra perché per sembrare più magre, alte e snelle possiamo lasciarci ispirare da questa tendenza primaverile

Questo stile originale conquista anche il mondo del make up e degli accessori. Infatti, gli ombretti scuri e i rossetti con colori marcati vengono sostituiti da tonalità chiare e delicate.

Un’attenzione particolare anche ai capelli: torna fortemente in voga lo shatush con tinte chiare, da mixare con delicate sfumature di rosa.

Non potevano certo mancare gli accessori. Dagli occhiali da sole con la montatura quadrata stile anni Settanta, a collane, orecchini e bracciali in perle o con grossi motivi geometrici. Ovviamente attenzione anche alle borse: rigorosamente a mano, in pezza e decorate con colorate fantasie retrò.

