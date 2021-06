L’arrivo dell’estate ha risvegliato in molti di noi il ricordo di cosa era il Mondo prima che il Covid 19 si abbattesse sulle nostre vite. Per questo motivo in tanti sono alla ricerca di una vacanza che gli permetta di staccare la spina e dimenticare per un attimo quel che sta succedendo.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Infatti, quest’isola dalle spiagge bianchissime e dalle acque caraibiche ruberà il cuore a tutti gli amanti del relax e dell’archeologia. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Un’isola bellissima tutta da scoprire

La Grecia è diventata una meta molto ambita dai turisti di tutta l’Europa, italiani inclusi. Le sue piccole isole dall’atmosfera rilassante e dall’acqua cristallina sono infatti capaci di fare la gioia di chiunque le visiti d’estate.

Tra questi piccoli paradisi terrestri spicca sicuramente Nasso, perla delle Cicladi dalla storia antica ed interessantissima. Qui sarà possibile godersi un mare veramente stupendo, senza dimenticarsi di passeggiare tra le antiche rovine che costellano l’isola. Inoltre, non ci si potrà perdere una visita nell’entroterra di questa perla, facendosi ammaliare dalla verace tradizione culinaria greca.

Quindi, cosa visitare a Nasso? Gli amanti delle spiagge e del relax sulla sabbia non rimarranno certamente delusi dall’isola.

Nasso presenta infatti delle coste dalla sabbia incontaminata e dalle acque a dir poco caraibiche. Pensiamo in particolare a Agia Anna, dove godersi un buon pasto in riva al mare dopo il bagno, e alla più isolata baia di Glidos.

Gli amanti della tradizione greca non potranno invece perdersi una visita nei paesi dell’entroterra, tra cui spicca l’antica capitale Halki.

Chi invece ama la storia e l’archeologia non potrà perdersi gli antichi reperti disseminati per la città. Parliamo in particolare di Portara fino ai resti dell’antico tempio di Demetra. Insomma, una perla tutta da scoprire capace di fare veramente felici quasi tutti i turisti che la visitano.

